전북일보 서울본부 자문위, 단합대회 열고 하반기 계획 논의

전북일보 서울본부 자문위원회(회장 박노일)는 9일 경기 이천시 소재 델몬트음료 물류센터에서 단합대회를 개최했다.

행사 장소는 전승현 자문위원이 운영하는 사업장이다.

이날 행사에는 박노일 회장을 비롯해 김귀순, 강신숙, 전승현, 심동순, 최종길, 정원영 위원 등 8명이 참석했다.

자문위원들은 이날 오전 라운딩에 이어 델몬트음료 물류센터 내에 마련된 바베큐장에서 만찬을 함께하며 화기애애한 분위기 속에서 친목을 다지고 교류를 이어갔다.

이날 모임에서는 하반기 주요 행사 계획도 논의됐다.

자문위원회는 오는 11월 중 1박 2일 일정의 전북일보 본사 방문과 자문위원 규모를 확대하기로 의견을 모았다.

박노일 회장은 “자문위원회가 더욱 화합하고 외연을 넓혀 전북일보의 든든한 버팀목 역할을 하겠다”며 “앞으로도 다양한 교류와 단합 활동을 통해 위원회 발전을 이끌어가겠다”고 말했다.

