[속보] 李대통령 "부동산 수요 통제에 집중⋯공급 무한대 늘릴 수 없어"

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

이재명 대통령은 11일 부동산 대책과 관련해 "부동산 집값을 안정시키려면 수요·공급 관리해야 하는데, 수요 관리를 잘해야 한다. 공급을 무한대로 늘릴 순 없다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 수요 관리에 집중하겠다고 언급했다.

이 대통령은 "집값 안정은 매우 중요하다. 갑자기 폭락, 폭등해도 안 되고 적정하게 안정적으로 부동산을 관리해야 한다”며 "수도권 집중이 심각하니 신도시를 계속 개발할 수 없다. 국가 균형 발전을 실효적으로 이뤄내면 수도권 집중이 완화되며 공급 부족 문제가 완화될 수 있지만 쉬운 일은 아니다”고 설명했다.

그러면서 "아직도 우리 국민들은 투자는 역시 부동산이라고 인식돼 있다. 투자 유인으로 부동산을 취득하는 일을 최소화할 필요가 있는데, 그러려면 반복 대책을 내놓을 수밖에 없다”며 “앞으로도 부동산 가격 안정을 위한 대책을 계속하겠다”고 말했다.

