[속보] 李대통령 "부동산 수요 통제에 집중⋯공급 무한대 늘릴 수 없어"

Trend news
이재명 대통령은 11일 부동산 대책과 관련해 "부동산 집값을 안정시키려면 수요·공급 관리해야 하는데, 수요 관리를 잘해야 한다. 공급을 무한대로 늘릴 순 없다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 수요 관리에 집중하겠다고 언급했다.
이 대통령은 "집값 안정은 매우 중요하다. 갑자기 폭락, 폭등해도 안 되고 적정하게 안정적으로 부동산을 관리해야 한다”며 "수도권 집중이 심각하니 신도시를 계속 개발할 수 없다. 국가 균형 발전을 실효적으로 이뤄내면 수도권 집중이 완화되며 공급 부족 문제가 완화될 수 있지만 쉬운 일은 아니다”고 설명했다.
그러면서 "아직도 우리 국민들은 투자는 역시 부동산이라고 인식돼 있다. 투자 유인으로 부동산을 취득하는 일을 최소화할 필요가 있는데, 그러려면 반복 대책을 내놓을 수밖에 없다”며 “앞으로도 부동산 가격 안정을 위한 대책을 계속하겠다”고 말했다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글