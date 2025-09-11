서해안 철도 '군산~목포선' 국정과제 실현 위해 5개 지자체 '힘 하나로'

5개 시군 협의회 11일 영광에서 대응방안 논의

서해안철도(군산~목포) 노선도/사진제공=군산시

서해안철도(군산~목포선)의 국정과제 실현을 위한 5개 시군 협의회가 11일 영광군청에서 개최됐다.

서해안철도는 군산새만금에서 목포까지 총 110km에 건설하는 사업으로 총 4조 7919억 원이 소요된다.

현재 제4차 국가철도망구축계획(2021~2030년도)에 추가 검토사업으로만 돼 있으며, 제5차 계획(2026~2035년)에 신규 사업으로 반영해야 할 상황이다.

이번 협의회에는 서해안철도가 경유하는 군산∙부안∙고창∙영광∙함평 등 각 지역 단체장 및 부단체장, 관계 공무원들이 참석했다.

이들은 서해안철도가 국가 균형 발전과 지역 상생 발전을 위한 핵심 교통 인프라가 될 것이라는 데에 뜻을 같이하고 향후 서해안철도의 국가철도망 구축계획 반영과 건설 실현을 위해 공동 대응하기로 했다.

특히 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 여론 형성과 중앙정부 설득 전략 등에 대해서도 심도있게 논의했다.

김영민 군산시 부시장은 “군산에서 목포까지 서해안철도가 건설된다면 서해선~장항선~새만금선~서해안선으로 이어지는 군산 중심의 서해안 남북축 철도가 완성된다”고 말했다.

이어 “국토균형발전과 진정한 서해안 시대 개막을 앞당길 마지막 열쇠로서 그동안 지체됐던 서해안 철도가 최우선 순위에 올라 국가계획에 반영되도록 5개 시군이 더욱 적극적으로 연대해나가겠다”고 덧붙였다.

한편 협의회는 앞으로도 정례적인 간담회와 공동 용역, 정책 건의, 범국민 홍보 활동 등을 통해 서해안철도의 필요성과 당위성을 지속적으로 알려나갈 계획이다.

