[속보] 李대통령 “北 태도 냉랭하지만⋯군사 긴장 조금이라도 완화해야”

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

이재명 대통령은 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 “북한이 웃지 않는다고 해서 우리도 화내면 손해”라고 말했다.

그는 “북한의 태도는 냉랭하다. 북한으로서는 한국 정부가 무력 침공이라도 할 것처럼 자극해 온 것을 몇 년간 견뎠는데, 남한 정부가 갑자기 정부가 바뀌더니 몇 가지 유화 정책을 한다고 해서 태도가 급변하지는 않을 것”이라고 밝혔다.

이어 “한반도의 평화와 안전은 군사적 측면에서도 심각한 문제라고 하지만, 경제적 측면에서도 엄청난 피해를 주기 때문에 휴전선의 긴장을 조금이라도 완화하는 것이 우리에게 이득이 된다”고 말했다.

그러면서 “남북 관계는 남한 당국만으로 해결될 문제가 아니다”라고 단언했다. 그는 “북한 입장에서는 체제 위협의 핵심은 남한이 아니라 미국이라고 생각한다”며 “휴전협정 당사자도 미국이지 않은가”라며 “그러니 북미 관계가 중요하다. 북미 대화를 하는 게 한반도 안전에 도움이 된다”라고 덧붙였다.

