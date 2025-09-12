김제 하동 수소충전소 준공

김제시 제공

김제시는 12일 김제 하동 수소충전소에서 준공식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

김제 하동 수소충전소는 총사업비 67억 원을 투입해 지난 2024년부터 한국자산관리공사와 국유지 대부 계약을 체결하고 한국가스기술공사와 위·수탁 협약을 통해 시간당 100㎏의 충전 용량을 갖춰 수소 승용차와 버스를 동시에 충전할 수 있는 시설로 구축됐다.

현재 김제시에는 수소차 78대(승용 71, 버스 7)가 보급되어 있으며, 이번 하동 수소충전소 준공으로 충전 인프라 확충에 따른 이용 편의성이 크게 개선되고 수소차 보급 사업 확대에도 탄력을 받을 것으로 기대된다.

정성주 시장은 “김제 하동 수소충전소는 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 중요한 첫걸음이며, 시민들에게 편리한 친환경 교통 인프라를 제공하게 되어 뜻 깊게 생각한다.”고 말했다.김제=강현규 기자

