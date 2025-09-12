제26회 사회복지의 날 기념 임실군 사회복지대회 성황

군민에 사회복지 이해도 향상 복지종사자도 격려

임실군사회복지협의회

(사)임실군 사회복지협의회(회장 최용래)는 12일 '제26회 사회복지의 날'을 맞아 오수면 문화체육센터에서 '임실군 사회복지대회'를 개최했다.

이날 행사에는 심민 군수와 국회 박희승 의원을 비롯 장종민 의장과 박정규 도의원 등 각급 기관 및 사회단체장과 사회복지 종사자 300여 명이 참석했다.

행사에 앞서 관내 각급 사회복지 시설과 기관 종사자들은 다양한 복장을 갖추고 퍼포먼스로 입장식을 진행, 갈채를 받았다.

또 복지증진에 기여한 15명의 복지 종사자에는 박희승 의원과 심민 군수 표창에 이어 한국사회복지협의회장과 전북협의회장 등 표창도 수여됐다.

최용래 회장은 "오늘은 지역사회 복지에 열과 성을 다한 복지 관계자들을 위해 마련된 자리”라며 "지역의 소외계층 발굴과 나눔, 그리고 자원 연계에 적극 앞장서겠다"고 강조했다.

심민 군수는 "어려운 여건에서 소외된 이웃들을 위해 남다른 헌신과 봉사로 수상한 유공자들을 격려한다"며 "민•관이 함께 손을 맞잡고 지역복지 현장에서 어려운 이웃들의 등대 역할을 해달라"고 당부했다.

한편 기념식이 끝난 후에는 25개 시설단체의 복지 종사자 200여 명이 참여한 가운데 화합의 시간을 가졌고 행운권과 상품 등으로 종사자들을 격려했다.

