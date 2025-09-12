익산시, 집중호우 대응 ‘행정조직 총동원령’

정헌율 시장 “가용 인력 모두 투입” 긴급 지시

침수 취약지역 사전 점검 및 현장 대응 강화

12일 익산시가 집중호우 대비 현장 점검을 하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 이번 주말 전북지역에 강한 비가 예보됨에 따라 집중호우로 인한 2차 피해를 막기 위해 전 행정조직 총동원령을 발령하고 선제적 대응에 돌입했다.

정헌율 시장은 12일 각 부서장과 읍면동장에게 “가용 인력을 모두 투입해 상습 침수지역을 사전 점검하고 피해 예방에 만전을 기하라”고 긴급 지시했다.

기상청에 따르면 12~13일 사이 전북지역에는 50~100㎜, 많은 곳은 150㎜ 이상의 집중호우가 예상된다.

이에 따라 시는 지난 6~7일 침수 피해가 발생했던 지역을 중심으로 재점검 및 응급조치에 착수했으며, 추가 피해가 우려될 경우 사전 통행 제한 등 안전 조치도 즉시 시행할 방침이다.

침수 취약지역에 대해서는 하수도과와 읍면동이 협력해 빗물받이·맨홀뚜껑 정비 및 퇴적물 제거 등 현장 대응을 강화하고 있다.

또 시내 도로는 권역별로 나눠 청소자원과, 도로관리과, 하수도과 등 관련 부서가 하수맨홀 주변 쓰레기와 협착물을 집중 제거하고, 우수 흐름을 방해하는 요소를 사전에 정비하고 있다.

농촌지역은 바이오농업과와 농촌활력과가 중심이 돼 배수로 정비와 적치 쓰레기 정리 등 사전 대응 활동을 강화하고 있으며, 마을 방송을 활용한 주민 안내와 피해 예방 홍보도 병행 중이다.

특히 농로와 농업시설 주변의 배수 상태를 집중 점검하고, 응급복구 장비도 비상 대기 상태에 들어갔다.

시는 주말 기간 동안에도 강우 상황에 따른 24시간 예찰 체계를 유지하며, 대응 인력 및 장비 운영에 빈틈이 없도록 철저히 대비한다는 계획이다.

정 시장은 “비가 오기 전의 준비가 시민의 생명과 재산을 지키는 가장 중요한 골든타임이 될 수 있다”며 “행정의 모든 수단을 동원해 단 한 건의 피해도 발생하지 않도록 철저히 대응하겠다”고 말했다.

