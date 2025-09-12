이전기사
전북일보로고

새만금신공항 백지화 공동행동, 새만금신공항 집행정지 신청
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-12 20:27 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 환경
자체기사

새만금신공항 백지화 공동행동, 새만금신공항 집행정지 신청

김문경 웹승인 2025-09-12 18:08 수정 2025-09-12 19:47

image
연합뉴스.

새만금신공항 백지화 공동행동 측이 1심 행정소송에서 승소하자, 11월로 예정된 새만금공사 착공을 중단해달라는 가처분 신청을 법원에 제출했다.

이 신청이 받아들여질 경우, 새만금신공항 공사는 모두 중단될 전망이다.

새만금신공항 백지화공동행동은 서울행정법원에 새만금신공항 기본계획 취소 청구사건의 판결 확정시까지 새만금신공항 사업계획의 모든 절차와 행위에 대한 집행정지 신청서를 접수했다고 12일 밝혔다.

새만금신공항 백지화공동행동은 이번 신청을 지난 11일 서울행정법원의 새만금신공항 기본계획 취소 판결에 따라 진행했다고 설명했다.

또 새만금신공항 백지화공동행동은 이번 취소 판결로 새만금신공항 계획의 문제점이 모두 밝혀졌다며 국토교통부와 전라북도의 공항 추진 중단을 촉구했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#새만금신공항 백지화 공동행동 #행정소송 #가처분 #집행정지
김문경 sale0330@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr