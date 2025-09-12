새만금신공항 백지화 공동행동, 새만금신공항 집행정지 신청

연합뉴스.

새만금신공항 백지화 공동행동 측이 1심 행정소송에서 승소하자, 11월로 예정된 새만금공사 착공을 중단해달라는 가처분 신청을 법원에 제출했다.

이 신청이 받아들여질 경우, 새만금신공항 공사는 모두 중단될 전망이다.

새만금신공항 백지화공동행동은 서울행정법원에 새만금신공항 기본계획 취소 청구사건의 판결 확정시까지 새만금신공항 사업계획의 모든 절차와 행위에 대한 집행정지 신청서를 접수했다고 12일 밝혔다.

새만금신공항 백지화공동행동은 이번 신청을 지난 11일 서울행정법원의 새만금신공항 기본계획 취소 판결에 따라 진행했다고 설명했다.

또 새만금신공항 백지화공동행동은 이번 취소 판결로 새만금신공항 계획의 문제점이 모두 밝혀졌다며 국토교통부와 전라북도의 공항 추진 중단을 촉구했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지