군산우체통거리 손편지축제,  오는 26~27일 개최

지난해 열린 군산우체통거리손편지축제/사진제공-군산시

제8회 군산우체통거리손편지축제가 오는 26일과 27일 이틀간 군산우체통거리 일원에서 개최된다.

이번 축제는 군산우체통거리의 조성과 운영에 힘써온 지역 주민들의 노력과 성과를 기념하고, 그동안 우체통거리를 찾아준 시민 및 관광객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

2015년 처음 시작된 군산우체통거리손편지축제는 도시재생사업을 통해 역량을 갖춘 지역 주민들이 공동체를 구성하고 직접 기획·추진하는 주민주도형 축제로, 도시재생의 선진사례로 손꼽히고 있다.

손편지와 우체통을 주제로 한 이번 축제에서는 느린엽서쓰기, 나만의 우표만들기, 감성엽서 제작 등 체험, 주민작품 전시, 각종 공연이 준비돼 방문객들에게 추억과 감성 가득한 시간여행의 기회를 선사할 예정이다.

또한 축제 기간 우체통거리에 위치한 상인회원들이 각 매장 품목에 대한 자체 할인행사를 추진, 방문객들이 즐겁고 편안한 시간을 보낼 수 있도록 지원할 방침이다.

배학서 군산우체통거리경관협정운영회장은 “이번 손편지 축제는 지역을 아끼고 사랑하는 주민들의 노력과 정성이 담긴 축제”라며 “찾아주신 방문객들에게 유익하고 소중한 추억이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 전했다.

정삼권 군산시 도시재생과장도 “군산우체통거리는 주민들이 지역문제에 관심을 가지고 해결방안을 모색하며 변화를 이끈 대표적인 사례”라며 “도시재생사업을 통해 더 많은 우체통거리가 탄생할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

