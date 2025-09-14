정읍 칠보면에서 '제2회 정순왕후 추모제 및 동진강 시민음악회' 성료

-조선 제6대 임금 단종비 정순왕후 탄생지에서 추모제례

'제2회 정순왕후 추모제 및 동진강 시민음악회' 개회식에서 정읍시립국악단 식전공연이 펼쳐졌다. 사진=임장훈 기자

정읍시 칠보면주민자치위원회(위원장 이경연)와 송암문화재단(이사장 송기혁)이 공동 주관한 '제2회 정순왕후 추모제 및 동진강시민음악회'가 지난13일 정읍시 칠보면에서 성황리에 개최됐다.

이날 행사에는 윤준병 국회의원, 이학수 시장, 도의원 시의원, 이경연 위원장, 송기혁 이사장, 송기도 전북대명예교수와 여산송씨 종진회, 시민 등 500여명이 참석했다.

정읍 칠보면 출신으로 조선 제6대 임금 단종의 왕비인 정순왕후의 애달픈 삶을 추모하기 위해 열린 행사는 정순왕후 탄생지(칠보면 시산리 740)에서 '추모제례'와 '출향행사'가 펼쳐졌다.

특히 정읍시립국악단에서 정순왕후 추모를 위해 새롭게 창작한 창무극 ‘정순왕후’ 공연과 정읍시립 농악단의 길놀이, 버나 놀이 등이 관심을 모았다.

'동진강시민음악회' 시상식에서 이경연 주민자치위원장이 감사 인사를 하고 있다. 사진=임장훈 기자

또한, 송현섭공원 특설무대에서 가수 조연비 사회로 식전공연과 개회식에 이어 진행된 '동진강 시민음악회'는 예심을 거쳐 본선에 진출한 8명 노래경연 및 초대가수 심신 공연이 흥겨운 무대를 연출했다.

한편 정순왕후 송씨는 수양대군에 의해 유배당한 단종의 죽음 후 매일 앞산에 올라 강원도 영월 땅을 향해 통곡하며 단종의 명복을 빌면서 왕가의 도움을 거부하고 염색과 바느질로 연명하며 82세까지 살았다.

