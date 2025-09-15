전주시 민간위탁시설 부실 운영⋯행정 조치 22건

전주시주거복지센터 등 4곳 재무감사

전주시 감사에서 시 민간위탁시설의 부실 운영이 확인됐다.

15일 전주시 감사담당관실에 따르면 올해 6월 10일부터 7월 4일까지 전주영화제작소, 비정규직노동자지원센터, 전주시노인취업지원센터, 전주시주거복지센터에 대한 감사를 통해 나온 행정상 조치는 총 22건이다. 재정상 조치는 107만 7000원이었다.

전주시주거복지센터는 순환형 임대주택 8곳에 대해 재계약을 체결하면서 감사 시점까지 내부 사례회의를 거치지 않은 사실이 드러났다. 관련 규정에 따르면 입주자가 재계약을 희망하는 경우 센터는 내부 사례회의를 거쳐 추가 연장 여부를 결정해야 한다.

특별 휴가를 포상의 일환으로 부여하는 경우 위원회 심의 절차를 거쳐야 하지만, 이 또한 지켜지지 않았다. 실제로 전주시주거복지센터는 지난해 전주시 민간위탁사업 운영평가 결과 평가우수시설(S등급)로 선정된 것을 기념해 관련 직원들의 노고를 치하한다는 취지로 위원회 심의 없이 센터장이 전 직원에게 특별 휴가 2일을 일괄 부여했다.

또 전주시주거복지센터는 2023년 준공된 주거환경개선 공사를 포함한 총 7건의 공사에 대해 하자담보 책임기간 내 정기검사와 만료하자검사를 실시하지 않는 등 하자검사 관리 업무를 소홀히 한 것으로 나타났다.

이 밖에 전주영화제작소는 영상장비 대여와 관련해 운영일지를 2023년부터 감사 시점까지 작성하지 않는 등 관리 소홀을 지적받았다. 명절휴가비 지급 부적정, 계약 업무 소홀도 감사에서 적발됐다.

비정규직노동자지원센터는 근무상황부와 연차사용대장 기재 내용이 일치하지 않는 등 복무 관리가 전반적으로 부실했다. 전주시노인취업지원센터는 각종 보험 가입 소홀, 보수 지급 부적정 등을 지적받았다.

