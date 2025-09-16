“호남발전 위해 국가가 무엇을 했는지 답해야”…민주당 호남발전특위 전주서 첫 회의

정청래 대표 “국가가 호남 발전이라는 옥동자 낳고 길러야”

연말 구체적 과제 도출 예정…공공의대·RE100산단 등 논의

16일 전북 전주 더불어민주당 전북도당에서 열린 더불어민주당 호남발전특별위원회 제1차 전체 회의에서 정청래 당 대표가 축사하고 있다.연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표는 16일 "호남발전을 위해 국가가 무엇을 했는지 답해야 할 때"라며 호남지역 발전을 강조했다.

정 대표는 이날 오전 전주시 효자동 민주당 전북특별자치도당 컨퍼런스 룸에서 열린 당 호남발전특별위원회 제1차 전체회의에 참석해 "대한민국의 민주주의 발전에 호남이 기여한 바가 크다고 다들 말하는데, 이제 국가가 호남 발전이라는 옥동자를 낳고 길러야 한다"며 이같이 말했다.

정 대표는 이날 회의에서 "호남은 민주당의 뿌리이고 줄기다"며 "호남이 없으면 민주당도 없다고 생각한다"면서 호남 지역에 대한 애정을 드러냈다.

이어 호남 공공의대 설치, 재생에너지 산업기반 육성 등의 필요성을 강조하며 "실제로 성과를 내 결실을 보는 호남발전특위가 되도록 저부터 열심히 호남인을 위해 뛰겠다"고 다짐했다.

특위 위원장인 서삼석 의원은 "이재명 새 정부를 통해 강력한 실천력을 바탕으로 호남의 대변혁을 시작하는 첫걸음을 떼는 순간"이라며 "저를 비롯한 특위 위원님들이 스케치를 잘하고 대표님께서 물감을 칠해 대통령께서 액자를 만들 수 있도록 하는 역할을 해야 한다"고 말했다.

황명선 최고위원은 "호남이 역차별당했다는 말씀을 듣지 않도록 하겠다"며 "서 위원장과 위원님들이 뜻을 모아 발전 전략을 잘 세워주시고 당 지도부는 특위에서 제안한 내용을 성과로 만들어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 언급했다.

지난달 발족한 호남발전특위는 호남지역 현안을 다루고 발전 과제를 제시하는 역할을 맡는다. 서 위원장을 필두로 국회의원, 학계·전문가, 시민사회단체 관계자 등 60여 명으로 구성됐다. 당내에서는 연말쯤 구체적인 발전과제가 도출될 것으로 예상하고 있다.

일단 특위는 인공지능(AI) 반도체 클러스터 조성, 전북·전남 RE100(재생에너지 100% 사용) 국가산업단지 조성, 공공의대 설립 등 호남 지역 3개 시도별 발전 과제를 논의한다.

이 밖에도 호남권 KTX·고속도로 연결망 확충, 이재명 정부 추진 정책인 '5극 3특'(수도권 1극 체제가 아닌 5개 발전 중심부·3개 특별자치도 육성 계획) 실천을 통한 국가균형발전을 위한 광역 과제도 다루게 된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지