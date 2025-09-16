한국농어촌공사 무진장지사-무진장축협, 수질관리 업무 협약 체결

깨끗한 저수지 만들기...농업·축산업 상생 기반 마련

한국농어촌공사 무진장지사(지사장 이양희)와 무진장축협(조합장 송제근)이 16일 저수지 수질관리 협의회 구성 및 공동 운영을 위한 협약을 무진장지사 대회의실에서 체결했다.

농어촌공사 무진장지사-무진장축협 수질관리 업무 협약 체결 /사진제공=무진장지사

이번 협약은 무주·진안·장수 지역의 저수지 수질을 체계적으로 관리하고 농업과 축산업이 함께 환경 보전에 나서기 위한 협력의 일환이다.

이날 양 기관은 보유한 지식과 자원을 활용해 유역 오염원 감시 기능을 강화하고 지역사회와 함께 깨끗한 저수지 만들기 활동을 추진하기로 했다.

협의회는 앞으로 △지역 수질개선 정화 및 계도 활동 △주민 참여형 환경정화·수질 통합방제 활동 △수질개선 정보 공유 및 인적·물적 자원 지원 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

이날 협약식에는 양 기관 임직원이 참석해 정례 협의회를 통한 실질적 수질관리 방안을 논의하고, 농촌 환경 보전에 기여하겠다는 뜻을 모았다.

송제근 조합장은 “축산업이 환경 보전에 앞장서고 지역 축산농가와 함께 성장할 수 있도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

이양희 지사장은 “깨끗한 물은 농업과 축산업의 미래를 지키는 가장 소중한 자원”이라며 “이번 협약을 계기로 농업과 축산업이 함께 상생할 수 있는 기반을 다져 나가겠다”고 말했다.

