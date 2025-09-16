전북대, 알 하마르 주한 카타르 대사 초청 특강

전북대학교가 글로벌 시대에 걸맞은 국제적 안목을 넓히고 문화 교류를 증진하기 위해 지난 15일 칼리드 알 하마르(Khalid Al-Hamar) 주한 카타르 대사를 초청해 특강을 열었다./전북대 제공

전북대학교(총장 양오봉)가 글로벌 시대에 걸맞은 국제적 안목을 넓히고 문화 교류를 증진하기 위해 지난 15일 칼리드 알 하마르(Khalid Al-Hamar) 주한 카타르 대사를 초청해 특강을 열었다. 이번 특강에는 전북대 학생과 교직원, 외국인 유학생 등 200여 명이 참석했다.

이날 강연에서 알 하마르 대사는 ‘카타르-한국 관계: 비전과 교육’이라는 주제를 통해 카타르의 국가 발전 전략인 ‘비전 2030’과 교육정책을 중심으로 한국과 카타르가 국제 협력과 문화 교류를 통해 나아갈 수 있는 가능성에 대해 이야기했다.

특강 이후 알 하마르 대사는 전북대가 최근 구축한 첨단 교육혁신 공간인 AI스페이스(AI Space)를 둘러봤다. 이곳은 생성형 인공지능(GAI) 도구와 디지털 콘텐츠 실습을 지원하는 혁신 교육 현장으로, VR·AR 체험 키오스크, 대형 LED월, 고성능 실습용 노트북 등이 갖춰져 있다. 대사는 직접 시설을 살펴보며 대학의 혁신적 시도를 높이 평가했다.

조화림 전북대 국제처장은 “이번 초청 강연을 통해 우리 대학 구성원들이 글로벌 사회에서 요구되는 시각을 넓히고, 교육과 문화가 긴밀히 연결되어 있음을 직접 체감할 수 있었다”며 “강연을 계기로 양국 간 우호 협력이 더욱 공고해지길 기대한다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지