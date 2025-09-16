곳곳에 퍼진 가시박 군락…지자체 ‘골머리’

빠른 성장 속도·강한 생명력⋯2009년 생태계 교란종 지정

전문가 "효율적 퇴치 위해선 올바른 작업 시기·방식 필요"

농수로 가시박 제거 현장. /전주시

생태계 교란종 가시박으로 인해 지자체가 골머리를 앓고 있다.

16일 오전 전주시 덕진구 송천동의 한 도로. 도로 인근의 벽과 나무에는 초록빛 덩굴 식물이 빼곡하게 자라있었다. 해당 식물은 환경부가 생태계 교란종으로 지정한 가시박이었다.

가시박은 빠른 성장 속도와 강한 번식력으로 토종 식물을 가려 고사시키거나 성장을 방해해 생물다양성을 위협, 지난 2009년 생태계 교란종으로 지정됐다.

실제 이날 확인한 장소의 나무와 풀들은 가시박으로 뒤덮어 햇빛을 제대로 받지 못하는 상황이었다. 특히 농수로를 따라 급속도로 번식한 가시박이 밭이나 논으로 넘어오는 경우도 많아 근처 농민들도 우려를 표하고 있었다.

홍선희 한경대학교 식물자원조경학부 교수는 “가시박은 또 다른 생태계 교란종인 등검은말벌이 선호하는 식물로, 이들의 창궐을 유도해 양봉업에 엄청난 타격을 줄 가능성도 있다”고 설명했다.

이에 지자체들은 토종 식물과 생물다양성 보호, 그리고 농업 피해 예방을 위해 매년 주기를 정해 가시박 퇴치 작업을 진행 중이다.

전주시 관계자는 “매년 하천 정비 사업을 진행하면서 가시박을 제거하고 있으며 정비 사업이 없는 농수로 등 지역에서 자라고 있는 가시박은 관련 매뉴얼에 따라 1년에 2회 정도 제거 사업을 진행 중이다”며 “사업 종료 이후 더 이상 개체가 없는지 확인하고, 없다면 다른 곳에서 제거를 진행하고 있다”고 설명했다.

전주시는 올해 4000만 원의 예산을 투입해 총 2만 7803㎡ 면적의 가시박을 제거한 것으로 확인됐다. 임실, 완주 등 지자체들 역시 만경강과 섬진강 일대의 가시박을 제거하는 사업을 진행했다.

그러나 꾸준한 제거 사업이 진행되고 있음에도 불구하고 가시박은 매년 확산하고 있는 상황이었다. 심지어 기존에 제거 작업이 진행됐던 곳에서 가시박이 다시 자라는 경우도 다수 있는 것으로 파악됐다.

전문가는 효율적인 가시박 퇴치를 위해서는 제거 시기와 방식을 제대로 선택해야 한다고 제언했다.

홍선희 교수는 “가시박은 1년생 식물이라 뿌리가 아닌 종자로만 월동하며, 그 종자는 9월 초순에서 10월 초순까지 만들어진다”며 “그 시기에 종자를 제거하지 않으면 지면으로 다 떨어지고, 그러면 제거를 해도 똑같이 가시박이 창궐하게 된다”고 설명했다.

이어 “제거하는 방식이 일대에 있는 모든 생물을 제초하는 방식으로 많이 진행되는데 이러면 생물다양성 보호라는 의미는 사실상 사라진다”며 “9월 초순과 10월 초순에 2회 정도 고압 살수 방식으로 가시박 종자를 제거한다면 효과적으로 제거가 가능하며, 실제 이렇게 2년 동안 종자 유입을 막아 준 결과 해당 지역 가시박 95%가 사라지기도 했다”고 강조했다.

이와 관련해 국립생태원은 상황에 맞는 유동적인 가시박 퇴치 사업 집행이 필요하다고 전했다.

국립생태원 관계자는 “가시박 퇴치 사업 계획을 미리 세우고 그것에 딱 맞춰서 진행하는 것보다는 장마 이후로 지자체들이 각자 상황에 맞춰 사업 집행을 유동적으로 하는 게 좋다”며 “고압 살수는 타 식물에 피해를 많이 주지 않는 가시박 퇴치 방식으로 몇몇 지자체에서 실제 사용 중이지만, 지리적 요인 등으로 사용하기 어려운 경우도 있으니 적용 가능한 곳을 잘 판단해 사용하는 것이 효과적”이라고 말했다.

