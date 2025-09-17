이전기사
전북 서해안에 강한 비…어청도 시간당 50㎜ 예보
UPDATE 2025-09-17 13:13 (Wed)
연합 웹승인 2025-09-17 07:58 수정 2025-09-17 07:58

[연합뉴스 자료사진]

17일 전북은 서해안 일부 지역에 천둥과 번개를 동반한 강한 비가 내리겠다.

예상 강수량은 10∼60㎜, 많은 곳은 80㎜다.

전주기상지청은 군산 어청도에는 시간당 50㎜ 안팎의 집중호우가 내리겠다고 예보했다.

낮 최고기온은 27∼29도 분포를 보이겠다. 최고 체감온도는 31도까지 오르겠다.

바다의 물결은 1.5∼3.5ｍ로 매우 높게 일겠다.

미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 나타내겠다.

전주기상지청은 "서해중부해상에서 폭이 좁은 구름대가 유입돼 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 저지대 침수, 하천 범람 등 피해에 유의해 달라"고 당부했다.

연합 yonhap@jjan.kr
