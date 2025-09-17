전북여성가족재단 임원 공개모집

비상근 무보수 명예직…2년 임기 1회 연임 가능

전북여성가족재단 전경/사진=전북일보 DB

전북여성가족재단에서 임원(이사) 3명을 공개모집한다고 17일 밝혔다.

재단 이사는 비상근 무보수 명예직으로 이사회에 출석해 사업계회의 운영, 예산 및 결산의 승인, 규정의 제·개정 등 재단 운영에 관한 주요 사항을 심의·의결한다. 임기는 이사장 임명일로부터 2년이며, 1회 연임 가능하다.

이사 자격요건은 ‘지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률’ 제10조(임원의 결격사유)에 해당되지 않아야 한다.

이사는 재단의 사업과 관련하여 전문지식과 경험이 풍부한자, 여성계, 학계, 언론계, 세무회계, 법조계, 노무 등의 업무에 종사하며, 전문성과 경영능력을 가진자이다. 이사 임명절차는 임원추천위원회의 서류심사, 이사회에서 선임 후 이사장이 최종 임명하게 된다.

서류접수는 방문 또는 이메일(jbwc@daum.net)로 접수할 수 있으며, 접수 마감은 18일 오후2시까지이다.

전북여성가족재단 임원(이사) 공개모집 관련 자세한 내용은 재단 홈페이지(www.jbwf.or.kr) 참고하면 된다.

