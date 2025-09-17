색에 반하고 맛에 취하다…장수한우랑사과랑축제 18일 '팡파르'

한우·사과·토마토·오미자 총출동

먹거리·체험·공연 어우러진 오감만족 가을 축제

축제 깃절놀이 /사진=장수군

색에 반하고 맛에 취하는 ‘제19회 장수한우랑사과랑축제’가 18일부터 21일까지 나흘간 의암공원과 누리파크 일원에서 개최된다.

장수 특산물인 한우와 사과를 비롯한 토마토, 오미자 등 지역 특산 ‘레드푸드’를 총망라해 먹거리와 체험, 공연을 아우르는 풍성한 축제로 꾸며진다.

특히 △대형텐트와 2,500석 규모 좌석을 갖춘 ‘한우마당’ △명품 장수사과를 집중 조명하는 ‘사과마당’ △다양한 레드푸드를 즐길 수 있는 ‘레드푸드존’이 마련돼 관람객들의 발길을 사로잡을 예정이다.

여기에 특별 콘텐츠로 △흑백요리사에 출연한 전문 셰프가 참여하는 ‘레드푸드 요리 만들기’ △가족 단위로 즐기는 ‘아빠와 함께하는 토마토스파게티’ △정효스님이 진행하는 ‘사찰음식 만들기’ 등 특별 체험 프로그램도 마련돼 축제의 정체성을 더한다.

올해는 중앙무대 1,000석 규모 차양막, 실내체육관 무더위 쉼터, 포토존 확대, 야간 불꽃놀이 등 편의·볼거리 요소를 강화했다.

특히 축제장 전역을 1만 5,000본의 빨간 베고니아로 단장하고 의암호 주변을 조명으로 꾸며 낮과 밤 모두 즐길 수 있는 공간을 연출했다.

이번 축제는 공연·콘서트도 풍성하다. △개막 축하 콘서트를 비롯해 △7080 낭만콘서트 △레드콘서트 △폐막콘서트와 불꽃놀이까지 세대를 아우르는 공연이 이어져 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 무대를 선사한다.

또한 관람객 안전을 위해 위험 구간에 공무원·경찰·안전요원을 집중 배치하고 순찰을 강화해 안심하고 즐길 수 있는 환경을 조성했다.

김홍기 축제추진위원장은 “군민이 함께 만들어 가는 장수 대표 브랜드 축제로 자리 잡았다”며 “가족, 연인, 친구와 함께 오셔서 장수만의 맛과 흥, 즐거움이 가득한 가을 축제를 만끽하시길 바란다”고 말했다.

최훈식 군수는 “올해로 19회째를 맞이한 ‘장수한우랑사과랑축제’는 군민과 방문객들께서 만족하실 수 있도록 그 어느 때보다 다채롭고 풍성한 축제로 만들기 위해 열심히 준비했다”며 “결실의 계절인 가을 ‘장수한우랑사과랑축제’에 많은 분들이 함께해 주셔서 특별하고 행복한 추억 가득 만들어 가시길 바란다”고 밝혔다.

이어 “다시 오고 싶고, 다시 찾고 싶은 ‘장수한우랑사과랑축제’가 될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

