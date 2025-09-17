‘2025 전주국가유산야행’ 26~27일 한옥마을 등 전주 일원서 개최

가을밤의 정취로 가득 찬 전주의 찬란한 역사와 문화를 함께 즐길 수 있는 전주국가유산야행이 펼쳐진다.

전주시와 국가유산청, 전북특별자치도가 주최하고, 문화예술공작소가 주관하는 ‘2025 전주국가유산야행’이 오는 26일과 27일 전주한옥마을과 경기전, 향교, 풍남문, 전라감영 등 전주시 일원에서 개최된다.

이번 가을 야행에서는 △야경(야간경관) △야로(테마 공간) △야사(스토리텔링) △야화(미술·체험) △야설(공연) △야숙(여행·숙박) △야식(음식) △야시(플리마켓) 총 8개 분야 23개 프로그램이 진행된다.

특히 야행의 주무대인 경기전 광장에서는 전주 올림픽 유치를 기원하는 프로그램도 펼쳐진다.

전주국가유산야행의 마스코트인 태조할아버지와 야행이를 성화봉송 주자로 내세우며 펼쳐내는 지역 예술인 퍼레이드 ‘국가유산 천년의 행진’이 축제의 개막을 알리고, 올림픽 유치 염원을 담아낸 ‘국가유산 풍류 한마당’ 공연이 축제 분위기를 한껏 끌어올리게 된다.

전라감영에서는 인류 문화유산과 올림픽 종목을 재치 있게 접목한 미니 게임과 조선 캐릭터들의 역사 스토리텔링으로 구성된 프로그램 ‘전라관찰사의 탄생’이 펼쳐진다.

이와 함께 △향교의 유생이 되어 훈장님과 펼치는 숨 막히는 숨바꼭질 대결 ‘향교 괴담’(전주 향교) △풍남문을 무대로 펼치는 특별한 국악 콘서트 ‘뜻밖의 국악’(풍남문) 등 각 공간의 특성을 살린 프로그램도 진행된다.

야행의 세부 프로그램과 사전 예약 등 자세한 사항은 전주국가유산야행 누리집(www.jeonjunight.com) 또는 SNS를 통해 확인할 수 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지