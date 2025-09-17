전주생명과학고 김지찬, 대한민국 인라인 개인종목 7년 만에 금메달

- 2025 세계스피드선수권대회 금, 은 2관왕

- 제20회 아시아 롤러스케이팅 선수권대회 금, 금, 은, 동 4관왕

2025 세계스피드선수권대회 주니어 남자 듀얼 타임트라이얼 200m에서 금메달을 획득한 김지찬이 시상대에 올라 있다./사진제공=전북자치도롤러스포츠연맹

한국 인라인 기대주 김지찬의 메달 사냥이 계속되고 있다.

인라인 스피드 국가대표 전주생명과학고 김지찬이 세계대회에서 금메달과 은메달을 획득했다.

지난 13일 중국 베이다이허에서 개막한 ‘2025 세계스피드선수권대회’ 1일차 주니어 남자 듀얼 타임트라이얼 200m 결승전에서 대만과 이탈리아 선수를 제치고 18초045의 기록으로 금메달을 목에 걸었다.

대한민국 선수가 개인종목에서 금메달을 획득한 것은 2018년 이후 7년 만이다.

금메달에 이어 2일차 주니어 남자 500m+D 결승전에도 진출한 김지찬은 2관왕을 노렸지만 이탈리아 선수와 0.023초 차이로 결승선을 통과하며 은메달에 만족해야 했다.

2025 세계스피드선수권대회 주니어 남자 듀얼 타임트라이얼 200m에서 금메달을 획득한 김지찬이 태극기를 몸에 두르고 경기장을 돌고 있다./사진제공=전북자치도롤러스포츠연맹

한편 김지찬은 지난 7월 충북 제천 송학로드경기장에서 열린 ‘제20회 아시아 롤러스케이팅 선수권대회’에서도 스피드 트랙 듀얼 타임트라이얼(DTT) 200m 금메달, 3000m 계주 금메달, 500m+D 은메달, 100m 스프린트 동메달을 획득하며 4관왕에 올랐었다.

(왼쪽부터) 대한롤러스포츠연맹 김경석회장, 김지찬선수, 이원형코치(전주생명과학고 코치), 대한롤러스포츠연맹 김은중부회장

대한체육회는 현지 경기장에 충분히 적응할 수 있도록 선수단을 조기 파견하고 선수들의 동기부여를 이끌어내기 위해 금, 은, 동메달에 각각 포상금 500만원, 300만원, 100만원을 내걸기도 했다.

대한롤러스포츠연맹 김경석 회장은 “주위의 의견을 많이 수렴해 선수들이 더욱 경기에 집중할 수 있고, 이를 통해 대한민국이 예전의 영광을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

전북자치도롤러스포츠연맹 정영택 회장도 “어린시절 생활체육으로 인라인을 시작해 2020년 전주중학교에서 엘리트 선수로 전향했던 김지찬이 세계무대에서 7년 만에 금메달을 이끌어내며 엘리트와 생활체육 통합의 결실을 보여줬다”며 “귀국하는 대로 남은 전국체전에서도 기량을 발휘할 수 있도록 격려과 포상을 아끼지 않겠다”는 뜻을 밝혔다.

