李대통령, 청년 창업가들 만나 "실패해도 다시 일어설 환경 만들어야"

스타트업 대표들과 상상콘서트…'1조원 규모 재도전펀드 조성'

이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 열린 청년 스타트업 상상콘서트에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 17일 "지금은 청년들의 용기와 도전을 통해 새로운 시장과 새로운 가능성, 새로운 기술을 확보하지 않으면 우리가 세계 경쟁에서 이겨나가기 어려운 시대가 됐다"며 청년 창업가들을 격려하며 재도전의 중요성을 강조했다.

이 대통령은 이날 경기 성남 스타트업 스퀘어에서 열린 '청년 스타트업 상상콘서트'에 참석, 모두발언에서 이같이 언급하면서 "대한민국 국민들이 가지고 있는 위대한 위기 극복의 DNA라고 하는 것을 통해서 언제나 위기를 기회로 만들어왔다. 지금 이 순간도 아마 도약이 이루어지고 있다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "그런데 제가 참 아쉽게 생각하는 건 우리 사회는 실패에 대해서 너무 가혹한 것 같다"고 지적했다.

이 대통령은 과거 '실패는 성공의 어머니'라는 말이 더 이상 통하지 않는 현실을 꼬집으며 "똑같은 역량을 가진 사람이라면 사실 실패해본 사람이 성공 가능성이 훨씬 많다"고 말했다.

이 대통령은 연대보증과 같이 사업 실패 시 개인이 신용불량자가 되어 정상적인 경제 활동을 할 수 없게 만드는 제도적 문제점을 언급하며, "재도전 가능한, 과감하게 도전하고 실패를 해도 다시 일어설 수 있는 환경을 우리가 만들어야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 정부가 조성한 재도전 펀드 1조원에 대해 "사실 조금 적어 보인다"고 평가하면서 "앞으로는 실패해서 다시 일어나는 사람들이 더 우대받진 못할지라도 첫 도전과 차별받지 않도록 노력하겠다"고 약속했다.

그러면서 "청년들의 도전을 정부가 지원하고 응원해서 대한민국이 혁신국가, 창업국가로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 컵 쌓기 퍼포먼스를 선보인 휴머노이드 로봇을 살펴보고 있다. /연합뉴스 제공

이날 행사에는 스모어톡 황현지 대표, 팩토스퀘어 홍일호 대표, 뤼튼테크놀로지스 이세영 대표, 나라스페이스테크놀로지 박재필 대표, 식스티헤르츠 김종규 대표 등 청년 기업인이 참여해 현장에서 느끼는 애로 등에 관한 얘기를 나눴다.

이 대통령은 상상콘서트에 앞서 스타트업 기업이 마련한 전시 부스를 방문해 휴머노이드 로봇 체험 시간을 갖기도 했다.

