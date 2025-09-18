[침체의 남원일반산단 탈출구 찾아야] (하) 인프라 부족이 발목…‘기회발전특구’가 해결책 될까

낮은 분양가에도 기업 5곳뿐…물류·인프라 한계 여전

전문가 "근로자 정주 여건 개선, 인프라 확충이 핵심"

기회발전특구 지정, 남원시 전략적 활용 여부가 관건

남원일반산업단지 조감도/전북일보 DB

남원일반산업단지는 지역의 미래 산업과 일자리 창출을 이끌 거점으로 조성됐다.

그러나 현실은 냉정하다. 1039억 원을 투입해 마련한 산단에 기업은 5곳뿐이고, 고용 창출 규모도 미미하다.

당초 시는 도내 다른 일반산업단지와 비교해 70% 수준인 32만 5000원의 분양가를 책정하며 경쟁력이 있다고 전망했다. 하지만 저렴한 분양가만으로 기업을 끌어들일 순 없었다.

전문가는 원인을 구조적 문제에서 찾았다.

홍성효 공주대학교 경제학과 교수는 “남원은 낮은 분양가와 단순한 세제 혜택보다 근로자 정주 여건 개선이 선행돼야한다”며 “인프라가 뒷받침되지 않으면 기업이 입주를 꺼릴 수밖에 없다”고 했다.

또한 “천안, 아산, 익산 등은 교통망과 산업 집적 효과가 있지만 남원은 노동시장 규모와 연계 산업 기반이 부족하다”며 “단기적 세제 감면보다 인프라 확충이 핵심 과제”라고 강조했다.

근로자들의 정주 여건이 열악하면 입주 기업이 안정적으로 인력을 확보하기 어렵다는 점이 걸림돌로 작용한다는 분석이다.

따라서 단기적인 세제 혜택보다 산단 주변 근로자 숙소, 교통, 생활 인프라 등 정주 여건 개선이 우선돼야 기업 유치 효과를 높일 수 있다는 지적이다.

지역 산업계도 “싼 분양가는 비싼 물류비로 상쇄된다", “주변 인프라가 부족하다” 등의 비슷한 목소리를 내고 있다.

그러면서 “산단 공동 물류 창고 허브와 정기 화물회선 등을 만들어 물류 부담을 낮추는 것도 방법이 될 것”, “야간 대중교통 보조, 산단 주변 임대형 숙소 등이 최소한의 여건일 것” 등의 방안을 제안했다.

다행히도 지난 7월, 사매일반산단은 산업통상자원부의 ‘기회발전특구’로 지정됐다.

이에 따라 입주기업은 △소득·법인세 5년간 면제 후 추가 2년간 50% 감면 △취득세 75~100% 감면 △재산세 5년간 75~100% 감면 △지방투자촉진보조금 5~10% 지원 확대 △전문인력 양성 프로그램 지원 등의 혜택을 받는다.

이에 대응하기 위해 남원시도 △국내 기업 보조금 지원 비율 5% 상향 △대규모 투자기업 보조금 지원 비율 15% 상향 △지역특화산업 특별지원 △투자기업의 물류비 지원 상향(3억 → 5억) △관외 기업 이주직원 보조금 지원 등의 자체 인센티브를 마련해 놓은 상황이다.

남원시는 이번 기회를 전략적으로 활용하겠다는 방침이다.

시 관계자는 “기회발전특구 지정 효과를 극대화하기 위해 유망 기업을 발굴하고, 이들을 타깃으로 한 직접적인 투자 유치 활동에 나설 계획”이라며 “투자선도지구, 달빛고속철도 등과 연계해 시너지 효과를 극대화하겠다”고 말했다.

