2025 전북자활 어울한마당, 정읍에서 성황리 개최

1500여명 전북자활사업 참여 도민들 모여 행사

2025 전북자활 어울한마당에서 참석자들이 기념식을 마치고 슬로건을 들며 퍼포먼스를 하고 있다./사진=전북광역자활센터 제공

전북특별자치도 자활사업 참여 주민들이 한자리에 모여 자활의지를 굳게 다지고 어려운 여건 속 내일의 희망을 꿈꾸며 새로운 도약을 모색하는 뜻깊은 자리가 열렸다.

전북광역자활센터(센터장 백영규)와 한국지역자활센터협회 전북지부(지부장 김진왕)는 18일 정읍시 국민체육센터에서 도내 17개 지역자활센터 참여자 1500여 명이 참여한 가운데 '2025 전북자활 어울한마당' 행사를 개최했다.

이날 행사에는 김관영 전북특별자치도지사와 전북특별자치도의회 임승식, 염영선, 오은미 도의원, 이학수 정읍시장, 박일 정읍시의회 의장, 이재호 한국지역자활센터협회 회장, 이창승 한국자활기업협회 전북지부장, 박학주 정읍시사회복지사협회 회장 등이 참석했다.

이날 행사는 김현철 추진위원장(정읍지역자활센터장)의 개회선언을 시작으로 국민의례, 공로패 전달, 유공자 표창, 기념사, 격려사, 축사, 퍼포먼스, 어울한마당, 폐회 순으로 진행됐다.

김관영 지사는 기념사에서 “전북이 시대를 앞서는 자립의 길을 열겠다”며 “전국 최초로 유휴 국유건물을 활용해 청년 자립기반을 마련하고, 일할 수 있는 영역을 더욱 넓혀가겠다”고 강조했다.

주최측은 자활사업 정착과 활성화를 위해 힘쓴 전북도의회 문승우 의장과 임승식 도의원,염영선 도의원에게 공로패를 전달했으며, 자활사업 발전에 기여한 참여자와 종사자들에게도 도지사 표창(수상자 9명)과 도의회의장 표창(수장자 5명) 등을 수여했다.

오후에는 자활 참여자와 종사자들이 땀 흘려 준비한 노래 및 장기자랑을 펼쳤다.

백영규 전북광역자활센터 센터장은 “이번 어울한마당은 화합과 결속을 다지며 자활가족에게는 자신감을, 지역사회에는 희망을 전파하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 전북자치도와 전북지부, 전북광역자활센터가 더 나은 지역사회를 만들어가는 데 함께 노력하겠다”고 말했다.

다음은 수상자 명단.

◇도지사 표창 △전주지역자활센터 조유희 △전북군산한마음지역자활센터 박혜성 △전북김제지역자활센터 오선영 △완주지역자활센터 정기철 △전북진안지역자활센터 나석만 △전북부안지역자활센터 최혜진 △전북군산지역자활센터 이선희 △정읍지역자활센터

윤형준 △무주지역자활센터 이수영

◇도의회의장 표창 △전북전주덕진지역자활센터 이광복 △전북군산한마음지역자활센터 권혜지 △익산원광지역자활센터 김보라 △완주지역자활센터 조경자 △전북진안지역자활센터 김문기

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지