“새만금국제공항은 지역 미래 견인할 국가적 과제”

전북특별자치도시장·군수협의회, 정상 추진 강력 촉구

전북특별자치도시장·군수협의회(회장 정헌율 익산시장)가 18일 결의문을 발표하며 새만금국제공항의 정상 추진을 촉구하고 있다./사진 제공=익산시

전북특별자치도시장·군수협의회(회장 정헌율 익산시장)가 새만금국제공항 정상 추진을 강력 촉구하고 나섰다.

협의회는 18일 결의문을 통해 “지난 11일 법원이 내린 새만금국제공항 기본계획 취소 판결은 전북도민이 오랜 세월 품어 온 숙원과 국가균형발전에 대한 염원에 찬물을 끼얹는 결과”라며 유감을 표했다.

그러면서 “새만금국제공항 건립은 단순한 교통 인프라를 넘어 전북을 동북아 경제·물류의 전략 거점으로 도약시키는 핵심 기반이자 지역의 미래를 견인할 국가적 사업”이라며 “전국에서 유일하게 공항이 없는 전북도민에게는 하늘길을 열어줄 희망이자 낙후와 소외의 제약에서 벗어날 상징적 사업으로서 그 의미가 지대하다”고 강조했다.

또 “현재 전북특별자치도는 새만금국제공항과 전북 광역철도망 구축 등 지역과 국가의 미래를 좌우할 중대한 사업들을 추진하고 있다”면서 “그러나 이번 판결로 인해 새만금국제공항 건설이 좌초될 경우 이들 사업의 성과는 온전히 실현되기 어렵고, 전북의 미래산업과 물류체계 나아가 국가균형발전 전략 전반에도 심대한 차질이 초래될 것”이라고 우려했다.

이어 “법원이 제시한 ‘경제성 부족’이라는 판단은 근시안적 접근에 불과해 지역의 도약 가능성을 봉쇄하는 결과로 이어질 수 있고, 균형발전은 단순한 경제적 논리로 환원될 수 없는 국가적 책무이자 시대적 과제”라며 “협의회는 정치권 및 사회단체와 굳게 연대해 새만금국제공항이 정상 추진될 수 있도록 역량을 결집하고, 이번 판결로 전북도민의 염원이 좌절되지 않도록 끝까지 대응할 것”이라고 천명했다.

