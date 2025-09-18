전북 교원이 직접 만든 초등 탐구노트 ‘기본학력’ 쑥쑥

문해력 부족 등 학생위해 국어·수학·영어 탐구노트 개발

초등 409개교 중 94%인 383개교 사용, 학교 활용도 높아

전북 교원들이 직접 개발해 만든 초등학교 교과별 탐구노트

전북 교원들이 직접 개발해 만든 초등학교 교과별 탐구노트가 큰 호응을 얻고 있다. 도내 초등학교 409개교 중 94%에 달하는 383개교가 사용 신청을 했으며, 학생수 기준으로는 4만5365명(83%)에 이르면서 학교 현장에서의 수요가 증가하고 있다.

18일 전북교육청에 따르면 학생 문해력 저하에 대응하고, 공교육 신뢰도를 높이기 위해 초등학교 교과별 탐구노트를 개발·보급했다.

탐구노트는 모든 학습의 기초가 되는 ‘개념과 어휘’를 체계화해 학생 수준에 맞는 지원을 강화하고, 공교육 내 학력신장 책임 강화에 맞춰 개발된 자료다.

탐구노트는 전북의 현장 교원이 직접 집필·검토하고 대학 교수진이 감수해 전문성을 확보했다.

올 2학기 보급된 탐구노트는 초등학교 3~6학년 대상 국어·수학·영어 3개 교과에 각 4만7000여부다.

이미 1학기부터 보급을 시작한 ‘초등어휘사전 1600’은 학년별 400개 주요 어휘를 뜻·예문·활용·짧은 글쓰기로 정리해 문해력 강화와 자기주도학습을 돕는다.

탐구노트는 △초등어휘사전 1600 △초등수학개념노트 △초등영어활용노트로 구성돼 있다.

최재일 유초등특수교육과장은 “학생은 교과 개념과 어휘를 정확히 이해해 자기주도학습 역량과 성취감을 높일 수 있고, 교사는 체계적 자료 활용으로 수업과 보충지도의 전문성을 강화할 수 있다”며 “학생 문해력 기반 강화와 교과별 맞춤형 지원을 통해 공교육에 대한 신뢰도를 높이고, 중‧하위권 학생 지원과 사교육비 경감에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

