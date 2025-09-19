한국신문윤리위원회 ‘제1000회 기념 혁신 비전 선포식’…“윤리는 강요로 지켜지지 않아”

책임 소통 혁신 3대 원칙 발표

한국프레스센터에서 18일 열린 ‘한국신문윤리위원회 제1000회 기념 혁신 비전 선포식’에서 참석자들이 ‘자유롭고 책임있는 언론윤리’를 다짐하고 있다. 사진=위원회 제공

한국신문윤리위원회(이사장 서창훈·전북일보 회장)가 18일 한국프레스센터 국제회의장에서 '혁신 비전 선포식 및 제1회 저널리즘 윤리 포럼'을 열었다.

위원회는 이날 ‘책임’ ‘소통’ ‘혁신’을 주요 가치를 내걸고 앞으로 우리 언론이 풀어나가야 할 새로운 목표와 비전을 제시했다.

선포식은 △환영사와 축하 메시지 △혁신 비전 선언문 발표 및 혁신 비전 선포 △공로패·감사패 수여 순서로 진행됐다.

이날 행사는 신문윤리위원회가 9월 자율심의 1000회차를 맞아 지난 64년간 이어온 언론 자율심의 성과를 기념하고 책임 있는 언론의 자세를 새롭게 다짐하기 위해 마련된 자리였다.

서창훈 한국신문윤리위원회 이사장이 18일 비전 선포식에서 정치와 외부 압력을 피해 언론 스스로 윤리를 지키기 위한 노력을 강조하고 있다. 사진=김윤정 기자

서창훈 한국신문윤리위원회 이사장은 “정치와 외부 압력을 피해 언론 스스로 윤리를 지키기 위한 시간들이 1000회차가 지났다”고 회고했다.

서 이사장은 “윤리는 강요나 억압으로 지켜지지 않는 것”이라면서 “책임과 자율로써만 올바른 윤리를 실천할 수 있다”고 강조하기도 했다.

그러면서 “한국신문윤리위원회가 자율성과 사회적 책임이 조화를 이루는 언론 문화에 책임을 다하도록 하겠다”며 “나날이 악화하는 언론 환경 속에서 충실한 기사 심의를 통해 언론 스스로에게 윤리적 기준과 저널리즘의 본질을 다시금 일깨우려 노력하겠다”고 다짐했다.

이재명 대통령은 이규연 대통령실 홍보수통수석이 대독한 축사를 통해 "허위․조작, 무분별한 정보 유통 등 다양한 부작용이 발생하고 있는 이때, '언론의 사회적 책임' 구현을 위해 설립된 한국신문윤리위원회의 역할은 더욱 중요해졌다"며 "언론은 우리 사회의 빛과 소금이다. 국민의 안전을 지키고 희망을 전하는 든든한 동반자가 돼주길 바란다"고 당부했다.

우원식 국회의장은 영상 축사에서 "언론은 민주주의의 눈과 귀이자, 공공성을 지키는 중요한 버팀목이지만, 언론의 자유는 책임과 함께 할 때 비로소 빛난다"며 "지난 60여 년 동안 위원회가 꾸준히 자율심의를 이어 온 것은 우리 언론이 책임 있는 자유를 지향해 온 귀중한 발자취"라고 언급했다.

선포식에 이어 ‘제1회 저널리즘 윤리 포럼’도 열렸다. 포럼에서는 ‘한국신문윤리위원회 혁신 비전과 바람직한 언론 윤리 방향’과 ‘공인(公人) 보도에 관한 판단기준’을 주제로 토론이 벌어졌다.

발제자들은 우선 언론의 자유가 민주주의의 핵심 조건임을 강조하면서도, 공인의 인격권 침해가 빈번히 발생하는 현실을 짚었다. 공직자·정치인·연예인 등 공인은 일반인과 달리 사회적 영향력이 크기에 일정 수준의 비판과 공개는 허용돼야 하지만, 사생활 영역은 여전히 보호돼야 한다는 점에 대해 공감대를 형성했다. 아울러 명예훼손 사건에서 공익성과 진실성, 혹은 ‘진실이라고 믿을 만한 상당성’이 있으면 위법성이 없어진다는 법리도 비중 있게 다뤄졌다.

한편, 이날 행사에는 선포식에는 정부와 정치권, 언론계 등 각계 인사 300여 명이 참석했다.

