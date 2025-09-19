전북·강원, 특별자치도 성공 모델 위해 공동 대응 본격화

재정·탄소중립 분야 과제 공유…입법화 추진 방안 논의

전북도 “3대 특별자치도 협력으로 분권·균형발전 선도”

19일 서울 마포 강원도민회관 대회의실에서 열린 전북-강원 특례 발굴 공동연구 추진상황 보고회' 모습./사진=전북도.

전북특별자치도와 강원특별자치도가 특별자치도 성공 모델 구축을 위한 공동 대응에 나섰다. 특자도로서 맞춤형 특례 발굴부터 입법화까지 체계적인 추진 전략을 점검하며 협력을 강화한다는 방침이다.

전북자치도는 19일 서울 마포 강원도민회관 대회의실에서 ‘전북-강원 특례 발굴 공동연구 추진상황 보고회’를 열었다.

이날 행사에는 강영석 도 특별자치교육협력국장, 곽일규 강원도 특별자치추진단장을 비롯해 관계 공무원과 양 도 연구원 연구진 등 30여 명이 참석했다.

참석자들은 재정분권과 탄소중립 분야 공동 연구과제의 추진 현황을 공유하고, 도민이 체감할 수 있는 실질적 입법과제 발굴 방안에 대해 의견을 나눴다.

특히 보고회에는 △균특회계 독자계정 설치 타당성 △재정 특례 유형별 제안 △에너지 산업 탄소중립 특례안 △생태·기후 분야 탄소중립 특례안 등이 발표됐다. 이어진 토론에서는 특례 발굴 아이디어와 시행착오 사례를 공유하며 협력 방안을 구체화했다.

이번 공동연구는 지난 5월 양 도 연구원을 중심으로 시작됐다. 전북은 지역균형발전특별회계 전북·강원 별도계정 설치 등 재정 분야 과제를 맡고 있으며, 강원은 탄소중립 시대를 대비한 기후테크 산업 육성 방안을 연구 중이다.

전북과 강원은 이번 논의를 토대로 특례 발굴과 입법화 작업을 체계적으로 추진하고, 공동 대응 체계를 강화해 실효성 있는 정책 성과를 도출할 계획이다.

강영석 도 특별자치교육협력국장은 “이번 논의는 전북과 강원의 협력을 넘어 정부 국정과제인 ‘5극 3특’ 구상과도 연결돼 있다”며 “전북은 강원, 제주와 함께 3대 특별자치도로서 지방분권 완성과 국가균형발전의 견인차 역할을 해 나가겠다”고 강조했다.

