전북도, 청년 지역정착 기반 마련 ‘2025 청년정책 시행계획’ 본격 추진

최근 4년간 매년 8000여 명 청년 순유출…13개 시군 소멸위험 분류

일자리·주거·교육·문화·참여 등 5대 분야 집중 지원

전북특별자치도가 20일 청년의 날을 맞아 청년 인구 유출 문제 해결과 지역 정착 기반 마련을 위한 ‘2025년 청년정책 시행계획’을 본격 추진한다.

19일 통계청 ‘국내인구이동통계’에 따르면 최근 4년간 전북 청년 인구(18~39세)는 해마다 평균 8000여 명씩 순유출됐다.

연도별로 보면 2021년 8606명, 2022년 9069명, 2023년 7741명에 이어 지난해 8478명으로, 유출 추세가 좀처럼 꺾이지 않고 있다.

청년층 이탈과 저출생·고령화가 맞물리면서 전주시를 제외한 도내 13개 시·군은 소멸위험 지역으로 분류됐고, 익산을 포함한 6곳은 소멸위험진입, 진안군 등 7곳은 소멸고위험 지역으로 나타났다.

이에 따라 전북자치도는 ‘도전과 기회의 전북, 함께 성장하는 전북 청년’을 비전으로 세우고 △일자리 △주거 △교육 △복지·문화 △참여·권리 등 5대 분야에서 전략을 집중한다. 청년이 체감할 수 있는 사업 중심 정책으로 정착을 돕고 삶의 질 향상을 꾀한다는 복안이다.

주요 과제로는 청년취업지원사업과 기업 연계 일자리 매칭, 청년 면접수당, 직무체험 프로그램 등이 운영된다. 주거 부담 완화를 위해 임대보증금 지원과 전세자금 대출이자 지원을 추진하고, 지역 활동 청년에게는 월 50만 원씩 최대 6개월간 활력수당을 지급한다.

청년이 직접 정책에 참여할 수 있도록 청년정책협의체를 중심으로 거버넌스를 강화하고, 시·군 청년센터와 협업해 현장의 목소리를 반영한다. 이 같은 노력을 바탕으로 전북도는 지난 8월 국회사무처 소관 사단법인 ‘청년과 미래’가 주관한 제8회 청년친화헌정대상에서 광역자치단체 정책부문 우수자치단체로 선정됐다.

김관영 지사는 “전북이 청년에게 기회의 땅이 될 수 있도록 정책을 아끼지 않고 추진하겠다”며 “청년 눈높이에 맞는 정책을 지속 확대해 전북에서 꿈을 실현할 수 있도록 도정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지