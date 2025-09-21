이전기사
전북일보로고

[새 아침을 여는 시] 찰방터-김응형
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-21 21:58 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 오피니언 chevron_right 새 아침을 여는 시
외부기고

[새 아침을 여는 시] 찰방터-김응형

기고 웹승인 2025-09-21 18:46 수정 2025-09-21 18:46

오늘도 찰방(察訪)다리 강물은

말없이 증언처럼 흘러가는데

마천(馬川) 찰방터 분지엔 뿌연 먼지만 묻어 있구나

조선말 관리들의 탐학에 시달리다 못한 떼족들이

삼례벌 너른 벌판에 모여

분연히 일어선 

십만여 불꽃들은 다 어디 갔을까

죽창을 들고

쓰러진 원혼(冤魂)의 더미를 넘으며

목이 터져라 울부짖었던 함성들이

이제는 다 묻혀서

새로운 혼불로 돋아났는가

워어렁, 워어렁

 

△ “워어롱, 워어렁” 삼례에서 봉기하면서 농민군의 함성이 “찰방다리 강물”에 실려 돌아오고 있다. 들린다. 주먹 불끈 쥐고 하늘 높이 찌르며 억압에 맞서 싸웠던 그날. “찰방터 분지에”서 목이 터져라 외쳤을 소리, 소리, 소리를 강물은 알고 있을 터. 역사의 무게와 민중의 끈질긴 생명력이 새로운 혼불로 되살아난다. 백성의 항거와 그 정신을 “삼례벌 너른 벌판에 모”였던 발자국들이 살아서 그들의 치열한 외침과 희생을 현재로 불러오는 시였다. 마음이 뜨거워 진다./ 시인 이소애 

새 아침을 여는 시

까치집-송하선 나이-김영진 내 나이 분리수거 하다-박미혜 물의 뼈-전병윤 어찌 하시겠습니까-최재하 아까막새-박귀덕 중심-고순자 2036 전북, 전주 하계 올림픽 -김성주 돛단배-최재하 쏟아지는 봄-김현조

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#죽창 #동학농민혁명 #혼불
기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 오피니언뉴스
오피니언섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr