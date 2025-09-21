진안 안천초, 개교 100주년 기념행사 성황

지난 20일 열린 진안 안천초(백화,삼락,승금) 개교 100주년 기념식에서 성흥수 안천초100주년기념사업회장이 환영사를 하고 있다. / 사진=국승호 기자

진안 안천초등학교(교장 문상일) 개교 100주년 행사가 지난 20일 열렸다. 안천초는 유·초·중·고 과정이 통합 운영되는 전국 최초의 학교로 유명하다.

이날 행사에는 안천초 재학생과 교직원은 물론 안천초 동문, 분교였던 백화·삼락·승금 분교 동문, 지역주민, 내빈 등 700명 가량이 자리를 함께했다. 성흥수 개교100주년기념사업회 회장을 비롯해 문상일 안천초 교장, 진안교육지원청 송승용 교육장, 안천출신 국회의원 한창민 사회민주당 대표, 전춘성 군수, 동창옥 진안군의회 의장과 군의원 전원, 전용태 도의원, 윤석정 산민‘한승헌’기념사업회 이사장(전북자치도애향본부 총재), 곽영길 전북자치도민회 중앙회장, 이웅진 재경진안군민회장 등도 시간을 같이했다.

1부 기념식에 이어 2부 행사에서는 개교 100주년 기념비 제막식이 진행됐다.

100주년 기념비 제막식 직후 졸업 동문들이 비 앞에 모여 기념사진을 찍고 있다./ 사진=국승호 기자

식사 후에 진행된 3부 행사에서는 축하공연과 동문 노래자랑이 이어졌다.

성흥수 기념사업회장은 환영사에서 “오늘의 100주년은 끝이 아니라 새로운 시작”이라며 “총동문회의 역량을 더욱 결집해 모교의 전통을 한층 강화하고 다가올 또 다른 100년, 나아가 천년의 미래를 준비하자”고 역설했다.

이어진 축사에서 문상일 교장은 “전국 최초의 초중고 통합학교인 안천초의 개교 100주년 행사는 단순한 기념의 자리를 넘어 학교의 역사와 전통을 돌아보고 미래를 향한 새로운 출발을 다짐하는 소중한 계기가 될 것”이라고 했다.

한창민 사회민주당 대표는 “안천초 100년의 역사는 금강의 맑은 물, 대덕산의 정기, 수많은 은사님들의 열정, 논밭을 일터로 하면서도 희망을 잃지 않았던 부모님들의 노력의 산물임을 잊지 말아야 한다”고 강조했다.

윤석정 산민 한승헌기념사업회 이사장은 “100년 동안 안천초는 한승헌 전 감사원장 같은 훌륭한 동문을 많이 배출했다”며 “앞으로는 후배들이 선배님들을 본받아 국가와 사회의 동량으로 성장하기 바란다”고 말했다.

한편, 이날 안천초는 진안지역 전체 학교 중 세 번째로 개교 100주년 행사를 개최했다. 1925년 8월 25일 개교했으며, 용담댐 수몰로 1999년 3월 1일 현 위치(옛 백화초)에 자리 잡았다. 전국 최초로 초중고 통합학교로 운영 중이다. 국가와 사회에 이바지한 굵직한 동문들을 많이 배출한 인재양성의 요람이었다. 1세대 인권변호사로 불리는 고 한승헌 전 감사원장, 한창민 국회의원, 한연종 초대 군산대 총장 등이 이 학교 출신이다.

