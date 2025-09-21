정읍 바이오매스 발전시설 건설사, 23일 현장에서 주민설명회 개최

정읍시의회 특별위원회와 주민반대대책위원회, 일방적 설명회는 불참

정읍시 덕천면 제1일반산업단지에 건설되는 바이오매스 발전시설에 대한 주민들의 반대가 지속되는 가운데 사업자 정읍그린파워(주)(대표 김민수)가 오는23일 현장에서 주민설명회를 개최한다.

정읍그린파워는 지난19일 보도자료를 통해 "9월 1일부터 현장 공사를 일시 중단하고 지역주민과의 대화에 적극 나서면서 문제를 해결해야 한다는 공감대가 형성되고 있다"면서 "주민설명회를 통해 사업에 대한 명확한 이해를 돕고 주민들의 목소리를 경청할 계획이다"고 밝혔다.

특히 노후공단 환경개선방안, 지역사회 발전 및 주민상생방안 등을 논의하고 공동협의체 구성 및 운영을 제안할 예정이며, 앞으로 지역사회와 소통하며 서로 상생하는 협력적 관계를 구축할 계획이다고 덧붙였다.

이에대해 화력발전소반대대책위원회 우용태 위원장은 "전체 시민들을 대상으로 공청회를 개최하지 않고 현장에서 주민설명회를 한다는데 참석자가 있을지 모르겠다"고 지적했다.

정읍시의회(의장 박일) 송전선로 및 화력발전소 대책 특별위원회(위원장 이상길)도 지난18일 제3차 회의를 열고 "사업자 중심의 일방적 설명회가 아닌 시민 중심의 설명회가 필요하다"면서 참석하지 않기로 결정하고 "화력발전소 건설은 시민의 건강과 안전을 위협하고 지역 환경을 훼손할 수 있는 만큼 명확히 반대한다”고 강조했다.

