한마음으로 화합⋯2025 전북기자협회 체육대회 성료
UPDATE 2025-09-21 15:10 (Sun)
한마음으로 화합⋯2025 전북기자협회 체육대회 성료

육경근 웹승인 2025-09-21 12:59 수정 2025-09-21 12:59

2025 전북기자협회 체육대회가 20일 완주 지방자치인재개발원 체육관에서 열린 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 전북사진기자협회 제공

2025 전북기자협회 체육대회가 지난 20일 회원과 가족 등 200여 명이 참여한 가운데 완주 지방자치인재개발원 체육관에서 성황리에 개최됐다.

이날 개회식에는 언론사 임직원을 비롯해 각 자치단체장, 국회의원 등이 참석했다.

행사는 자녀들을 위한 무궁화 꽃이 피었습니다 게임, 보물찾기, 공 놀이 등 가족들이 모두 함께할 수 있는 프로그램으로 마련돼 회원들로부터 큰 호응을 얻었다.

강정원 전북기자협회장은 “이번 체육대회가 지친 동료들을 보듬고 서로를 격려하며 다시 취재 현장에서 뛸 수 있는 활력이 되길 바란다”며 “협회는 앞으로도 교육·연수와 체육행사 등을 확대해 지역 발전을 위한 사회적 역할을 충실히 해나가겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북기자협회 #체육대회
육경근 ykglucky@jjan.kr
