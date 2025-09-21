김관영 지사 “새만금 공항, 착공 지연 절대 없어야”

김 지사, 도청 합동간부회의서 “집행정지·항소심 빈틈없이 대응” 주문

김관영 전북특별자치도지사./사진=전북일보DB

김관영 전북특별자치도지사는 지난 19일 도청 합동간부회의에서 “새만금 국제공항 착공에 일말의 지연도 있어서는 안 된다”며 “집행정지 결정부터 항소심까지 빈틈없이 대응하라”고 지시했다.

김 지사는 “새만금 국제공항은 기업 유치와 올림픽 유치 등 지역발전의 핵심 기반시설”이라며 “환경영향평가 등 행정절차를 적극 지원하고 소송 대응 논리를 정교하게 가다듬어 공항 건설까지 경주하겠다”고 강조했다.

국정감사 대응과 관련해서는 “국감은 국회 예산 반영과 현안 해결의 교두보”라며 “도 현안과 직결되는 질의와 장·차관 발언을 국비 확보 논리로 다듬어 향후 예산 반영 성과로 이어가야 한다”고 당부했다.

전북특별법 특례 추진에 대해서도 “전북의 특수성과 불가피성을 근거로 형평성 논리를 넘어 반드시 특례 수용을 이끌어내라”며 “도민이 체감할 수 있는 특례사업은 적극 홍보해 전북의 변화를 보여주라”고 했다.

아울러 출자·출연기관에는 “내년도 본예산 편성에 맞춰 민생 지원사업 성과를 점검하고 체감도가 큰 사업에 재정을 집중하되, 성과가 낮은 사업은 과감히 통폐합하라”고 주문했다.

