엠에이치 소프트사, K-에듀테크 콘테스트 '우수상'

지난 18일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2025 K-에듀테크 콘테스트 시상식에서 도내 기업인 엠에이치 소프트사 김민호 대표(왼쪽 끝)가 우수상을 받고 있다./엠에이치 소프트사 제공

전북에 기반을 둔 (주)엠에이치 소프트사가 18일 2025 K-에듀테크 콘테스트에서 우수상을 받았다.

2025 K-에듀테크 콘테스트’는 교육부가 주최하고 한국디지털교육협회가 주관, 한국교육학술정보원(KERIS)이 후원하는 콘테스트로, 미래 인재의 핵심 역량을 강화, 교원의 행정 업무 부담을 완화, 교육 현안 해결 방안 모색에 기여할 혁신적이고 우수한 활용 가능성을 중심으로 심사가 이뤄진다.

엠에이치소프트는 서비스 기반 소프트웨어개발, 재난 관련 소프트웨어개발 기업이며 이 회사 제품인 유클래스는 데이터 흐름제어를 통한 무선망 내 전송 알고리즘 기술과 실시간 데이터에 대한 특허기술을 통해 개발된 제품으로, 학생 30여명이상이 수업에서 동시에 활용하는 스마트 기기에 교사 모니터링과 화면공유, 파일공유, 실시간 판서, 그룹관리 및 일괄실행과 제한기능 등을 지원한다.

또한 학교나 기관에 설치된 무선 AP환경 내에서 물리적 공간 구분 없이 활용 목적이나 사용자 변경 등에 따라 자유롭게 활용할 수 있고, 별도 시설이나 장비구축을 추가로 요구하지 않아 도입 부담을 최소화하며, 프로그램 사용에 있어 장비 사양에 따른 각종 장애요소가 발생할 가능성이 매우 낮게 설계됐다.

이 같은 제품의 우수성을 인정받아 이날 교수 학습혁신분야에서 우수상을 받는 배경이 됐다.

한편 (주)엠에이치 소프트사 김민호 대표는전북일보 리더스 아카데미 12기 원우로 왕성한 활동을 하고있다.

