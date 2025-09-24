장애인과 함께하는 자이언트 열린음악회 ‘성료’

Trend news
장애인·비장애인으로 구성된 자이언트예술단, 2시간여 다양한 공연 선보여
익산 자이언트예술단(단장 정각수)가 주최한 제9회 장애인과 함께하는 자이언트 열린음악회가 성황리에 열렸다.
지난 21일 배산체육공원 야외음악당에서 진행된 음악회에는 덕기동 소재 장애인시설 창혜원과 석왕동 소재 장애인복지시설 동그라미 소속 장애인 등 100여 명이 참석했다.
장애인과 비장애인으로 구성된 자이언트예술단은 2시간여 동안 합창과 밴드공연, 사물놀이, 색소폰공연 등을 선보이며 함께 흥겨운 시간을 가졌다.
아울러 과자와 음료 등 선물도 제공했다.
정각수 단장은 “장애인들이 쉽게 접하지 못했던 악기 연주와 노래를 함께하는 과정이 쉽지 않았지만, 함께 배우며 성장하는 모습을 보니 크나큰 기쁨이었다”면서 “나눔은 작은 관심에서 시작되고 그 관심이 소외된 장애인들을 대상으로 실천으로 이어질 때 우리 사회가 더욱 아름답고 행복해질 수 있다”고 전했다.
