이전기사
전북일보로고

2025 전주영상위원회 다큐멘터리 제작지원 작품 공모
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-23 15:33 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 문화 chevron_right 영화·연극
보도자료

2025 전주영상위원회 다큐멘터리 제작지원 작품 공모

박은 웹승인 2025-09-23 13:52 수정 2025-09-23 13:52

10월 6일부터 10일 오후 6시까지 작품 접수
장편 다큐멘터리 작품 2100만원 제작 지원

image
2025 전주 다큐멘터리 제작지원 포스터/사진=전주영상위 제공 

전주영상위원회에서 '2025 전주 다큐멘터리 제작지원' 작품을 모집한다. 

전주영상위는 도내 다큐멘터리 연출자 발굴 및 지역영화 문화의 다양성 도모를 위해 작품을 모집한다고 23일 밝혔다.

자유 소재의 장편 다큐멘터리 프로젝트를 대상으로 2편 내외의 작품에 총 2100만원을 지원할 예정이다.

공고일 기준 주민등록상 전북도 거주자나 전북 지역 소재의 제작사라면 신청할 수 있다 

'2025 전주 다큐멘터리 제작지원' 작품 접수는 10월 6일부터 10일 오후 6시까지다. 

접수를 희망하는 지원자는 전주영상위원회 홈페이지에서 신청서를 내려 받아 작성한 후 이메일(jeonjufc@jjfc.or.kr)로 접수하면 된다. 

한편, 지난해 전주 다큐멘터리 제작지원 사업에 선정된 황윤 감독은 영화  ‘천년나무’ 를 제작했다. 영화 천년나무는 전북의 문화재이자 천연기념물로 지정 예고된 군산 하제마을의 600살 팽나무를 중심으로 장편 다큐멘터리다. 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전주영상위 #다큐멘터리 제작지원 #전주 #영화
박은 parkeun90@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 문화뉴스
문화섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr