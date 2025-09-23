2025 전주영상위원회 다큐멘터리 제작지원 작품 공모

Trend news
10월 6일부터 10일 오후 6시까지 작품 접수
장편 다큐멘터리 작품 2100만원 제작 지원
전주영상위원회에서 '2025 전주 다큐멘터리 제작지원' 작품을 모집한다.
전주영상위는 도내 다큐멘터리 연출자 발굴 및 지역영화 문화의 다양성 도모를 위해 작품을 모집한다고 23일 밝혔다.
자유 소재의 장편 다큐멘터리 프로젝트를 대상으로 2편 내외의 작품에 총 2100만원을 지원할 예정이다.
공고일 기준 주민등록상 전북도 거주자나 전북 지역 소재의 제작사라면 신청할 수 있다
'2025 전주 다큐멘터리 제작지원' 작품 접수는 10월 6일부터 10일 오후 6시까지다.
접수를 희망하는 지원자는 전주영상위원회 홈페이지에서 신청서를 내려 받아 작성한 후 이메일(jeonjufc@jjfc.or.kr)로 접수하면 된다.
한편, 지난해 전주 다큐멘터리 제작지원 사업에 선정된 황윤 감독은 영화 ‘천년나무’ 를 제작했다. 영화 천년나무는 전북의 문화재이자 천연기념물로 지정 예고된 군산 하제마을의 600살 팽나무를 중심으로 장편 다큐멘터리다.
