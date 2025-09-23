2025 전주영상위원회 다큐멘터리 제작지원 작품 공모

10월 6일부터 10일 오후 6시까지 작품 접수

장편 다큐멘터리 작품 2100만원 제작 지원

2025 전주 다큐멘터리 제작지원 포스터/사진=전주영상위 제공

전주영상위원회에서 '2025 전주 다큐멘터리 제작지원' 작품을 모집한다.

전주영상위는 도내 다큐멘터리 연출자 발굴 및 지역영화 문화의 다양성 도모를 위해 작품을 모집한다고 23일 밝혔다.

자유 소재의 장편 다큐멘터리 프로젝트를 대상으로 2편 내외의 작품에 총 2100만원을 지원할 예정이다.

공고일 기준 주민등록상 전북도 거주자나 전북 지역 소재의 제작사라면 신청할 수 있다

'2025 전주 다큐멘터리 제작지원' 작품 접수는 10월 6일부터 10일 오후 6시까지다.

접수를 희망하는 지원자는 전주영상위원회 홈페이지에서 신청서를 내려 받아 작성한 후 이메일(jeonjufc@jjfc.or.kr)로 접수하면 된다.

한편, 지난해 전주 다큐멘터리 제작지원 사업에 선정된 황윤 감독은 영화 ‘천년나무’ 를 제작했다. 영화 천년나무는 전북의 문화재이자 천연기념물로 지정 예고된 군산 하제마을의 600살 팽나무를 중심으로 장편 다큐멘터리다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지