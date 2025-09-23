강임준 군산시장, 추석 맞아 전통시장 장보기 행사

강임준 군산시장이 추석 명절을 앞둔 지난 22일 역전종합시장을 찾아 ‘전통시장 장보기 행사’에 나섰다./사진제공=군산시

강임준 군산시장이 추석 명절을 앞둔 지난 22일 역전종합시장을 찾아 ‘전통시장 장보기 행사’에 참가, 시민과 함께하는 따뜻한 명절 분위기를 조성했다.

이날 행사에는박덕하 군산시공무원노동조합 위원장 등도 함께했다.

강 시장과 박 위원장은 군산사랑상품권으로 농·수산물을 직접 구매하고 상인들과 소통하며 현장의 목소리를 들었다.

이와 함께 지역경제 활성화를 위한 민생회복 소비쿠폰 2차 사업에도 모두가 빠짐없이 신청해달라고 당부했다.

특히 행사에서 구입한 물품은 군산 경로식당에 전달됐다.

강임준 군산시장은 “어려운 경기 여건 속에서도 지역 경제의 버팀목이 되어주고 있는 전통시장 상인 여러분들을 비롯한 군산시 소상공인들께 진심으로 감사드린다”며 “시에서도 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다

한편 시는 소비 위축과 고물가·고금리로 어려움을 겪는 소상공인을 돕고, 지역경제 활성화에 힘을 보태기 위해 공무원 및 관계 단체 등이 참여하는 ‘전통시장 및 상점가 상생 캠페인’을 10월 10일까지 전개할 계획이다.

