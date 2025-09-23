정읍시, 농촌유학 정착 지원… 가족체류형 거주시설 건립 박차

정읍시 칠보면에 조성되는 가족체류형 주거단지 조감도. 사진제공=정읍시

정읍시 칠보면에 농촌유학 정착 지원을 위한 가족체류형 주거단지가 들어선다.

농촌유학 거주시설 정주여건개선사업의 일환으로 총 40억원을 투입해 학부모들의 정주 여건 선호를 반영해 공동이용시설 1동과 단독주택 10세대를 조성한다.

시는 지방재정투자심사와 건축 실시설계, 도원가 심사 및 일상감사 등 행정 절차를 마치고 시공업체 선정까지 완료해 9월부터 본격 공사에 착수했다.

시 인재양성과에 따르면 농촌유학 희망 학생과 가족들이 거주시설 부족이나 불편으로 인해 유학을 포기하는 사례가 잦았던 만큼, 이번 사업이 농촌유학생 수 증가로 이어질 것으로 기대하고 있다.

또한 활기찬 농촌학교 만들기와 지역 소멸 위기 극복에 중요한 전환점이 될 것으로 보고 있다.

이학수 시장은 “농촌유학이 활성화되기 위해서는 학생과 가족들이 편안하게 생활할 수 있는 거주 공간이 가장 중요하다”며 “이번 사업이 폐교 위기에 놓인 작은학교를 살리고 농촌유학 가정이 정읍에서 안정적으로 정착할 것으로 기대한다”고 강조했다.

