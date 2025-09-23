李대통령 "세계가 걱정했지만 민주국가, 문화·군사·경제 강국으로 돌아와"

뉴욕서 교민들과 간담회…"이젠 대한민국이 여러분 걱정할 것"

"우리 국민 위대한 존재…재외국민 투표제도 개선 확실히 해낼 것"

유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다. /연합뉴스 제공

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) "그동안 재외국민이 대한민국을 걱정하는 일이 있었지만, 이제는 대한민국이 여러분을 생각하고 걱정하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 뉴욕의 한 행사장에서 300여 명의 동포들이 참석한 가운데 열린 간담회에서 "외국에 나가면 애국자가 된다는 말이 있는데, 실제로 그런 것 같다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 한국이 식민지 해방 후 유일하게 경제적 성공과 민주주의를 동시에 이뤄냈다고 언급하며 최근 12·3 비상계엄 사태를 민주적으로 극복한 일을 소개했다.

이 대통령은 "우리 국민은 위대한 존재다. 식민지에서 해방된 나라 중 경제적으로 성공한 산업화를 이루고 민주주의까지 이뤄낸 나라는 대한민국이 유일하다"며 "전 세계가 잠시 걱정했지만, 대한민국은 모범적인 민주국가이자 문화강국, 군사·경제 강국으로 돌아왔다"고 말했다.

그러면서 "대한민국 영토뿐만 아니라 전 세계에 발 딛고 사는 재외국민이 대한민국 국민임을 자랑스럽게 말할 수 있는 나라를 만들겠다"고 약속했다.

이어 "이 자리에 함께하지 못하는 국민도 다 같은 대한민국 국민"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 재외국민의 투표권 행사에 대한 어려움을 언급하며 "재외국민을 포함해 전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도 개선을 확실히 해내겠다"고 밝혔다.

이명석 뉴욕한인회장은 환영사에서 최근 조지아주 한국인 근로자 대규모 구금 사태에 대한 이 대통령의 신속한 조치에 감사를 표했다.

그는 "대통령께서 국민 한 명 한 명을 아끼고 사랑하는 모습을 직접 지켜봤다"며 730만 해외동포에게도 똑같은 관심과 애정을 당부했다.

더불어 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기를 언급하며 동포사회가 뉴욕에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원해 달라고 요청했다.

유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 참석자들과 함께 국기에 경례하고 있다. /연합뉴스 제공

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지