전북도, 추석 민생안정 종합대책 가동…경제·안전·취약계층 지원

도청 물가안정대책반 운영·성수품 21종 집중 점검

취약계층 2940세대 지원·소상공인 특례보증 5000억 마련

23일 노홍석 전북특별자치도 행정부지사가 도청 기자실에서 추석 민생안정 종합대책 브리핑을 하고 있다./사진=전북도.

전북특별자치도가 추석 연휴를 앞두고 지역경제 활성화와 취약계층 지원, 도민 안전대응에 방점을 둔 ‘민생안정 종합대책’을 내놨다.

노홍석 전북자치도 행정부지사는 23일 도청 기자실에서 브리핑을 갖고 "더불어 살피고, 함께 나누는 활기 넘치는 명절이 될 수 있도록 4개 분야 14개 과제를 중점 추진하겠다”고 밝혔다.

전북도는 우선 고물가 부담 완화를 위해 물가안정대책반을 운영하고, 배추·사과·소고기 등 성수품 21종을 집중 점검한다. 선물세트 과대포장 단속, 원산지 표시 점검 등으로 건전한 유통질서도 강화한다. 아울러 지역사랑상품권 구매한도와 할인율을 확대하고, 상생페이백 제도와 267개 업체가 참여하는 한가위 큰장터로 소비 진작을 유도한다.

취약계층 지원도 강화한다. 도는 저소득가정 2940세대와 복지시설 359곳에 현금·물품을 지원하고, 결식 우려 독거노인 2400여 명에게 명절 음식을 배달한다. 자립준비청년·노숙인·폭력 피해 여성 등 취약계층에도 맞춤형 지원을 확대한다. 중소기업·소상공인을 위해서는 특례보증 5000억 원 이상을 마련하고, 신청 처리 기간을 단축해 신속히 지원할 계획이다.

교통·편의 대책분야에서는 연휴 기간 고속버스와 철도 증편, 공영주차장 무료 개방, 공원묘지 임시주차장 확보로 귀성객 불편을 줄인다. 응급의료기관 20곳은 24시간 비상진료 체계를 유지하고 문 여는 병·의원과 약국도 운영된다. 쓰레기 특별수거와 환경오염사고 대비 상황실도 가동한다.

도는 안전대응에도 빈틈이 없게 할 계획이다. 연휴 기간 24시간 재난상황실을 운영하고 소방 특별경계근무를 실시한다. 전통시장·터미널 등 다중이용시설 안전 점검과 화재 예방 활동도 강화한다.

노 부지사는 “주변의 소외된 이웃들에게 희망과 온기를 나눌 수 있는 따뜻한 추석이 되길 바란다”며 “도민 모두가 안심하고 즐길 수 있도록 민생안정대책을 빈틈없이 추진하겠다”고 말했다.

