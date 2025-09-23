전주교대, 2025년 2차년도 늘봄학교 강사 연수 진행

전주교육대학교는 지난 20일부터 21일까지 교육부와 한국과학창의재단이 주최하는 ‘2025년도 전라⋅제주권-전북특별자치도 2차년도 늘봄학교 강사연수’ 심화 과정 연수를 진행했다.

전주교육대학교(박병춘 총장)는 지난 20일부터 21일까지 교육부와 한국과학창의재단이 주최하는 ‘2025년도 전라⋅제주권-전북특별자치도 2차년도 늘봄학교 강사연수’ 심화 과정 연수를 진행했다.

이번 연수는 기초과정과 심화과정으로 구분해 2025년 여름과정, 2학기, 겨울과정, 2026년 1학기까지 봄과정으로 기초과정 5차 심화과정 총 16차에 걸쳐 운영되며, 학기중에는 주말에 방학중에는 주중, 내년 1학기에는 야간에 운영될 예정이다.

기초과정은 늘봄학교 프로그램 강사가 지녀야 하는 기본 역량 함양을 위한 강좌로 △초등학교 교육과정의 이해 △전북형 늘봄학교 프로그램 설계 △안전사고 관리 및 지도 및 응급상황 대응 역량을 공통/선택으로 구성했다.

심화과정은 1차년도 5개 분야 18개 영역을 강좌를 재구조화하여 7개 분야(체육, 문화예술, 인문사회, 창의과학, 기후환경, 사회정서, 교과교육) 16개 영역의 강좌 등으로 마련됐다.

박병춘 총장은 “늘봄학교는 단순한 돌봄과 방과후 프로그램의 결합이 아니라, 학교 교육의 본질과 지역사회의 교육 자원을 연계한 종합 교육프로그램”이라며 “초등교사 양성기관으로서의 역량을 바탕으로 우수한 강사 양성과 늘봄학교의 성공적 정착을 위해 1차년도에 이어 2차년도 사업에서도 최선을 다하겠다“고 밝혔다.

한편, 전주교대는 1차년도 사업에서 우수 평가를 받았으며, 그 외에 전북형 늘봄학교 강사 양성 시스템 구축 사업이 추가로 ‘전북 글로컬대학30’에 선정되어 지속적으로 사업을 추진 중이다.

