노병섭 대표 “어린이 유괴·안전 위협 특단 대책 필요”

새길을 여는 참교육포럼 노병섭 대표는 23일 전북교육청 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 어린이 등하굣길 안전 위협에 대한 특별법 제정 등 대책을 수립해야 한다고 촉구했다.

노 대표에 따르면 일일 1.3건의 유괴 범죄가 발생하고 있으며, 2021년 324건, 2022년 374건, 2023년 469건, 2024년 414건, 2025년 8월까지 319건의 유괴 및 유괴 미수 사건이 발생했다.

이에 새길을 여는 참교육포럼은 △아동 안전 특별법 제정 및 전담 기구 신설 △정규 교육과정 속 안전교육 강화와 모의훈련 정례화 △시니어 클럽 및 퇴직교사 중심 방법 자율대 활용 △마을 단위 안심귀가 거점 지정 △범죄 노출 아동에 대한 심리·정서 지원 확대 등 우리 사회 전반의 혁신적인 시스템이 마련되어야 한다고 대안을 제시했다.

노 대표는 “안전한 등하굣길이 교육의 첫걸음으로 지난 34년 6개월 교사 생활의 경험을 토대로 모두가 안심할 수 있는 안전한 교육 현장을 위해서는 교육청, 경찰, 지자체의 각별한 노력과 대책이 필요하다”며 “특별법 제정뿐만 아니라 사회적 연대를 통한 안전망 구축으로 아이들의 안전한 등하굣길을 우리 사회가 책임져야 한다”고 강조했다.

