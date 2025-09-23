대한건설협회 전북특별자치도회 이웃돕기 성금

23일 대한건설협회 전북특별자치도회가 전북도청을 방문해 회원들의 뜻을 모은 성금 2000만원을 전달했다./대한건설협회 전북특별자치도회 제공

대한건설협회 전북특별자치도회(회장 소재철)는 23일 전북도청을 방문해 고유의 명절 추석을 앞두고 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 희망과 용기를 전하고자 회원들의 뜻을 모은 성금 2000만원을 전달했다.

소재철 회장은 “도내 이웃들에게 희망과 용기를 전하고 지역사회에 희망과 행복의 온기를 채우는데 지역 건설업계가 중심 역할을 하겠다”며, “앞으로도 소외되고 경제적으로 어려움을 겪고 있는 사회적 배려계층에게 따뜻한 나눔을 통한 행복한 동행을 실천하겠다”고 밝혔다.

노홍석 행정부지사는 “어려운 시기에 따뜻한 손길을 내밀어 준 대한건설협회 전북자치도회 회원들에 깊은 감사를 드린다”며, “어려운 이웃들이 더욱 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 소중한 성금을 잘 활용하겠다”고 했다.

이날 전달된 성금은 저소득층 및 취약계층이 따뜻하고 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 지원하는 데 사용될 예정이다.

한편, 협회는 지역사회의 소외된 이웃을 위한 기부문화 확산과 사회적 책임을 다하기 위해 2009년부터 매년 회원들의 정성을 모아 어려운 이웃들을 위한 성금을 기탁중이며, 이번 전달된 기부금을 포함하면 총 기부 누적액은 5억 2500만원이 된다.

