이전기사
전북일보로고

익산시·익산도시공단, 추석 연휴 공영주차장 무료 개방
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-24 12:19 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산
보도자료

익산시·익산도시공단, 추석 연휴 공영주차장 무료 개방

송승욱 웹승인 2025-09-24 11:20 수정 2025-09-24 11:20

10월 1일부터 12일까지 도심권 9개소…도심 혼잡 완화·상권 활성화 기대

image
익산 모현제2공영주차장/사진 제공=익산시

익산시와 익산시도시관리공단(이사장 이지영)이 추석 명절을 맞아 시민들의 주차 편의를 위해 공영주차장 9개소를 무료 개방한다.

무료 개방 기간은 10월 1일부터 12일까지 총 12일간이며, 대상은 공단에서 운영하는 모현제1·제2·영등1·중앙동 공영주차장 등 4곳과 시에서 운영하는 모현제3·제4·영등2·문화 공영주차장과 모현 노상주차장 등 5개소다.

이번 조치는 시 전역에서 다채롭게 펼쳐지는 시민대축전과 민족 대명절인 추석 연휴(10월 5~9일) 기간에 맞춰 시행되는 것으로, 시민과 귀성객이 보다 편리하게 도심을 이용할 수 있도록 배려한 것이다.

특히 이번 무료 개방은 단순히 주차 요금 감면에 그치지 않고 시민 생활 속 불편 해소, 도심 교통 혼잡 완화, 지역경제 활성화 등 다양한 파급 효과를 기대할 수 있는 상생 정책이다.

이지영 이사장은 “추석 연휴와 시민대축전 기간 동안 시민 여러분이 보다 자유롭게 이동하고 지역경제에도 활력이 가득하길 바라는 마음으로 이번 무료 개방을 준비했다”며 “앞으로도 시민 중심의 서비스 제공과 더불어, 도시의 경쟁력을 높일 수 있는 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#익산시 #익산시도시관리공단 #추석 명절 #공영주차장 #무료 개방
송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr