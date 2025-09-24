익산시·익산도시공단, 추석 연휴 공영주차장 무료 개방

Trend news
10월 1일부터 12일까지 도심권 9개소…도심 혼잡 완화·상권 활성화 기대
익산시와 익산시도시관리공단(이사장 이지영)이 추석 명절을 맞아 시민들의 주차 편의를 위해 공영주차장 9개소를 무료 개방한다.
무료 개방 기간은 10월 1일부터 12일까지 총 12일간이며, 대상은 공단에서 운영하는 모현제1·제2·영등1·중앙동 공영주차장 등 4곳과 시에서 운영하는 모현제3·제4·영등2·문화 공영주차장과 모현 노상주차장 등 5개소다.
이번 조치는 시 전역에서 다채롭게 펼쳐지는 시민대축전과 민족 대명절인 추석 연휴(10월 5~9일) 기간에 맞춰 시행되는 것으로, 시민과 귀성객이 보다 편리하게 도심을 이용할 수 있도록 배려한 것이다.
특히 이번 무료 개방은 단순히 주차 요금 감면에 그치지 않고 시민 생활 속 불편 해소, 도심 교통 혼잡 완화, 지역경제 활성화 등 다양한 파급 효과를 기대할 수 있는 상생 정책이다.
이지영 이사장은 “추석 연휴와 시민대축전 기간 동안 시민 여러분이 보다 자유롭게 이동하고 지역경제에도 활력이 가득하길 바라는 마음으로 이번 무료 개방을 준비했다”며 “앞으로도 시민 중심의 서비스 제공과 더불어, 도시의 경쟁력을 높일 수 있는 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
