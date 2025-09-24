익산시·익산도시공단, 추석 연휴 공영주차장 무료 개방

10월 1일부터 12일까지 도심권 9개소…도심 혼잡 완화·상권 활성화 기대

익산 모현제2공영주차장/사진 제공=익산시

익산시와 익산시도시관리공단(이사장 이지영)이 추석 명절을 맞아 시민들의 주차 편의를 위해 공영주차장 9개소를 무료 개방한다.

무료 개방 기간은 10월 1일부터 12일까지 총 12일간이며, 대상은 공단에서 운영하는 모현제1·제2·영등1·중앙동 공영주차장 등 4곳과 시에서 운영하는 모현제3·제4·영등2·문화 공영주차장과 모현 노상주차장 등 5개소다.

이번 조치는 시 전역에서 다채롭게 펼쳐지는 시민대축전과 민족 대명절인 추석 연휴(10월 5~9일) 기간에 맞춰 시행되는 것으로, 시민과 귀성객이 보다 편리하게 도심을 이용할 수 있도록 배려한 것이다.

특히 이번 무료 개방은 단순히 주차 요금 감면에 그치지 않고 시민 생활 속 불편 해소, 도심 교통 혼잡 완화, 지역경제 활성화 등 다양한 파급 효과를 기대할 수 있는 상생 정책이다.

이지영 이사장은 “추석 연휴와 시민대축전 기간 동안 시민 여러분이 보다 자유롭게 이동하고 지역경제에도 활력이 가득하길 바라는 마음으로 이번 무료 개방을 준비했다”며 “앞으로도 시민 중심의 서비스 제공과 더불어, 도시의 경쟁력을 높일 수 있는 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지