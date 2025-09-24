이전기사
상이군경회 전북지부, 고령회원 위안잔치
UPDATE 2025-09-24 16:59 (Wed)
상이군경회 전북지부, 고령회원 위안잔치

김영곤 웹승인 2025-09-24 15:31 수정 2025-09-24 15:31

상이군경회 전북도지부는 24일 전북보훈회관 대강당에서 '고령회원 위안잔치' 를 개최했다. 이날 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

상이군경회 전북도지부(지부장 최해봉)는 24일 전북보훈회관 대강당에서 '고령회원 위안잔치' 를 열었다.

이번 행사는 고령회원들의 노고와 희생에 깊은 감사를 드리고, 건강과 행복을 기원하기 위해 마련되었으며, 전북지역의 75세이상의 고령회원 120여명의 회원들과 관계자들이 참석하여 뜻깊은 시간을 함께했다.

행사에서는 회원들의 친목과 화합을 다지는 자리를 마련했을 뿐아니라 식사와 공연, 기념품 전달 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.

최해봉 지부장은 “전북 상이군경회는 앞으로 회원들의 권익보호와 복지 향상을 위해 다양한 사업과 행사를 이어갈 계획이며 나라사랑 정신이 전북지역에 널리 퍼지질 기대한다”라고 밝혔다. 

#위안잔치
김영곤 kyg@jjan.co.kr
