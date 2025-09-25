완주군 용진읍 기념비 4기 ‘한 곳으로’

윤강회비 2기‧노인회비‧불망비 용진읍행복센터로 이전 제막

완주군

완주군 용진읍이 관내에 흩어져 있던 기념비 4기를 용진읍 행정복지센터 청사로 이전했다.

기념비는 주민들의 건의에 따라 지역의 역사와 전통을 보존하고 지역민들의 자긍심을 높이도록 윤강회비 2기, 노인회비 1기, 불망비 1기, 총 기념비 4기를 이전 정비했다.

24일 제막식에는 주민자치위원회, 이장협의회, 부녀회, 노인회, 윤강회 등 지역 기관단체 관계자와 주민 100여 명이 참석했다.

설선호 용진읍장은 "이번 이전 사업은 지역 유관단체의 협조로 주민들의 숙원이던 기념비의 보존상태를 개선하고 관리 효율성을 높이기 위해 추진했다"며, "기념비의 고귀한 뜻을 알리고 읍행정을 추진할 때 위민행정의 표본이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

