장수교육지원청, 일반직공무원 조직문화 개선 연수 실시

생성형 AI 활용 교육, 청렴 캠페인 병행

장수교육지원청(교육장 추영곤)이 변화하는 행정환경에 능동적으로 대응하고 조직 내 소통과 협업을 강화하기 위해 25일, 26일 이틀간 장수교육지원청과 무주군 일원에서 일반직공무원 99명을 대상으로 조직문화 개선 연수를 실시했다.

청내 일반직공무원 조직문화 개선 연수 /사진제공=장수교육지원청

이번 연수는 일반직공무원의 실무 역량을 높이고 건강한 조직문화를 조성하기 위해 마련된 것으로, 행정업무 효율성을 제고할 수 있는 다양한 프로그램이 포함됐다.

특히 생성형 인공지능(ChatGPT) 활용 교육을 통해 디지털 행정환경 변화에 대응할 수 있는 역량을 강화했으며 체험 중심의 활동을 통해 서로 소통하고 협력하는 조직문화의 중요성을 직접 체감하는 기회를 제공했다.

아울러 청렴 캠페인을 병행해 공직자로서의 책임과 윤리 의식을 되새기며 청렴한 공직문화 확산을 다짐하는 시간도 가졌다.

장수교육지원청은 이번 연수를 통해 일반직공무원들이 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 역량을 기르고, 청렴하고 수평적인 조직문화를 정착시키는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

추영곤 교육장은 “이번 연수를 통해 조직 내 소통과 협력이 더욱 강화되고, 디지털 변화에 대응할 수 있는 공직자 역량이 확대되길 바란다”며 “앞으로도 함께 성장하는 조직문화를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지