[속보] ‘개그계 대부’ 전유성, 폐기흉 악화로 별세

전유성/사진=연합뉴스

한국 현대 코미디사의 산증인이자 ‘개그계의 대부’로 불리던 전유성이 25일 별세했다. 향년 76세.

고인은 입원 치료를 받아오던 전북대학교병원에서 이날 오후 9시 5분께 가족이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다. 한국방송코미디언협회 관계자는 “이미 마음의 각오는 했지만 너무나 안타깝고 슬프다”고 전했다. 유족과 협회는 조문객 편의를 위해 서울 현대아산병원 등으로 장례식장을 옮기는 방안을 논의 중이다.

1949년생인 전유성은 서라벌예술대학 연극영화과를 졸업한 뒤 1968년 TBC 동양방송 특채 코미디 작가로 활동을 시작했다. 이내 무대에 직접 서며 코미디언으로 전향, <유머 1번지>, <쇼 비디오 자키> 등 굵직한 방송을 통해 이름을 알렸다. 1970~80년대 한국 코미디 전성기를 이끌며, 풍자와 언변, 무대 매너로 ‘국민 개그맨’으로 자리매김했다.

특히 ‘개그맨’이라는 호칭을 처음 사용해 ‘1호 개그맨’으로 불렸으며, 코미디를 전문 공연 장르로 끌어올린 선구자로 평가된다. 방송 외에도 대학로와 지방 무대에서 소극장 공연을 기획하며 한국 코미디의 저변 확대에 앞장섰다.

아이디어 뱅크로 불린 그는 다수의 저서를 남겼다. <1주일만 하면 전유성만큼 한다> 시리즈를 비롯해 <남의 문화유산 답사기>, <조금만 비겁하면 인생이 즐겁다>, <하지 말라는 것은 다 재미있다>, <전유성의 구라 삼국지> 등이 대표작이다.

전유성은 1993년 가수 진미령과 결혼해 2011년 이혼했다. 슬하에는 딸 제비 씨가 있으며, 2018년 청도에서 남원으로 거처를 옮겨 가족과 함께 생활해왔다.

빈소와 발인 등 장례 일정은 추후 확정될 예정이다.

