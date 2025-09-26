공수처, '뇌물 수수 의혹' 전주지법 부장판사 압수수색

전주지방법원 전경.

고위공직자범죄수사처가 전주지방법원 부장판사의 뇌물수수 의혹에 대해 압수수색을 진행했다.

26일 법조계에 따르면 이날 오전 공수처 수사2부(부장검사 김수환)는 전주지방법원 A부장판사의 거주지와 집무실 등을 압수수색했다.

공수처는 A부장판사가 지역 로펌 소속 B변호사에게 현금과 돌반지, 배우자 향수 등 금품을 제공받았다는 의혹에 대해 수사 중이다.

이들은 고교 선후배 사이인 것으로 알려졌다.

이러한 의혹이 제기되자 A부장판사는 "아내가 B변호사 부부의 아들에게 바이올린 레슨을 했고, 그에 대한 레슨비를 선생님과 학부형 사이의 관계에서 받은 것이다"며 "직무와 관련성은 없다"고 입장을 밝힌 바 있다.

전주지법 관계자는 "이번 압수수색에 대해 달리 낼 입장은 없다"고 말했다.

