남관우 의장 "국힘 '호남에선 불 안나나' 망언 사과하라"

"국힘, 발언 색출하고 재발 방지책 내놔야"

남관우 전주시의회 의장

남관우 전북시군의회의장협의회장(전주시의회 의장)이 26일 국회 본회의에서 신원이 확인되지 않은 국민의힘 소속 의원이 "호남에선 불 안 나나"라고 발언한 데 대해 공개 사과를 요구했다.

논란이 된 발언은 지난 25일 국회 본회의에서 '경북 산불 특별법' 표결 중 국민의힘 소속 한 여성 의원이 '호남에선 불 안 나나'라고 말한 음성이 포착되며 불거졌다.

남 회장은 이날 논평을 통해 "국민의힘 의원은 영남에서 산불로 피해를 입었으니, 호남에서도 피해를 입어야 한다고 생각하는 것이냐"며 "이런 발언은 참으로 저급하고 개탄하지 않을 수 없는 망언"이라고 비판했다.

이어 "국민의힘은 자연재해마저 지역감정을 통한 정쟁의 도구로 삼으려는 천인공노할 작태를 보였다"며 "호남민 상당수가 더불어민주당 지지층이니 호남은 자연재해라도 입어야 속이 시원하겠느냐"고 울분을 토했다.

남 회장은 "발언의 당사자가 어느 지역구인지는 모르겠지만 정치인은 국민을 위해 존재하는 것"이라며 "국민의힘은 망언을 한 의원을 색출해 석고대죄하게 하고, 이에 대한 대책을 내놓아야 할 것"이라고 강조했다.

